Durante su visita a Palacio Nacional, la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, respaldó su apoyo a la estrategia de seguridad nacional, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual ha logrado la reducción significativa de delitos en varias entidades del país.

La alcaldesa, durante el Encuentro de Coordinación con Presidentas y Presidentes Municipales de Territorios de Paz, señaló que durante décadas la ciudadanía demandaba seguridad, y ahora, en coordinación con autoridades federales, se ha dado respuesta a las peticiones.

Ecatepec impulsa acciones para atender las causas de la inseguridad

Azucena Cisneros destacó que la administración de Ecatepec se ha encargado de atender las causas principales de inseguridad, brindando apoyos a jóvenes para que continúen con sus estudios. Además, se han generado mayores oportunidades laborales y de esparcimiento, con la recuperación de espacios públicos y la creación de senderos seguros.

Asimismo, subrayó que de la mano de dependencias federales se han realizado intervenciones en comunidades, con el objetivo de garantizar espacios tranquilos y seguros.

Por otra parte, se han realizado Ferias de Prevención, se han atendido problemáticas de la ciudadanía y se han fortalecido los servicios de salud y públicos.

La alcaldesa señaló que, con el esquema de Mando Único y el apoyo de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, se han tenido resultados favorables en temas de seguridad, procuración de justicia y presencia real en territorio.

Además, felicitó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, pues con su estrategia ha logrado que el Estado de México tenga una reducción del:

61% en homicidios dolosos

39% en robo a vehículo

37% en extorsión

21% en robo casa habitación

23.9% en robo a negocios

Finalmente, Azucena Cisneros aseguró que continuará trabajando de la mano de autoridades federales y estatales para fortalecer la seguridad en Ecatepec, con proximidad social en más de 500 comunidades, capacitación y profesionalización de las y los policías, garantizando un municipio seguro y tranquilo para las familias.