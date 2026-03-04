Ecatepec logró salir del top 10 nacional de municipios con mayor número de feminicidios y redujo un 29% la violencia sexual. La alcaldesa Azucena Cisneros Coss informó que estos resultados derivan de políticas públicas focalizadas en proteger la integridad de las mujeres.

Como parte de este avance, se anunció la segunda edición de la campaña “En Ecatepec nos cuidamos todas”. En este esquema participarán más de 100 transportistas, quienes implementarán mecanismos de prevención y denuncia contra el acoso en sus unidades.

Estrategia integral de Azucena Cisneros rumbo al #8M en Ecatepec

La alcaldesa Azucena Cisneros enfatizó que las mujeres no están solas. Hizo un llamado a utilizar las herramientas digitales disponibles, como los códigos QR en unidades y la activación de la Red Violeta directamente desde el teléfono celular.

Debido a que 8 de cada 10 mujeres se sienten inseguras en el transporte, el gobierno municipal desplegará el operativo Transporte Seguro. Estas acciones cuentan con presencia permanente en paraderos y la vigilancia coordinada de la Marina.

Además, bajo el lema “#8M Ecatepec: Por la vida y la dignidad de las mujeres”, se realizarán actividades culturales, de salud y formación. Azucena Cisneros destacó que Ecatepec dejó de ser sinónimo de abandono para convertirse en un referente de justicia social.

El comisario Edgar Machado Peña detalló que la aplicación Red Violeta ya cuenta con 58 mil 737 mujeres registradas. A la fecha, se han brindado más de 38 mil atenciones y se han realizado 101 operativos especializados con perspectiva de género.

8M en Ecatepec: Azucena Cisneros lanza campaña de seguridad en transporte. (Cortesía)

Claudia Castello Rebollar, directora del IMMIG, invitó a la Rodada Violeta el próximo 7 de marzo, que partirá de Casa Morelos. Ese mismo día se dará el banderazo oficial a la campaña de seguridad en el transporte con la presencia de artistas destacadas como Irradia Noriega, Nidia Barajas y Arianna Puello.

Finalmente, el 8 de marzo se llevará a cabo una Activación Violeta con clases simultáneas de defensa personal en 250 espacios públicos. Con esto, la administración de Azucena Cisneros reafirma que el cambio en Ecatepec se vive con seguridad y dignidad.