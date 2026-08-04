La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró el proyecto inmobiliario Las Dunas, ubicado en Yucatán, tras encontrar afectaciones a especies protegidas.

De acuerdo con lo señalado en su comunicado, Profepa realizó inspecciones al proyecto y encontró que Las Dunas está incumpliendo la NOM-059-SEMARNAT, contra flora y fauna protegidas.

Entre las especies protegidas que fueron halladas en la zona están ejemplares de algodón y biznaga pol tsakam, mejor conocida como cabeza de gato, en peligro de extinción.

Profepa clausura proyecto Las Dunas en Yucatán por afectar especies protegidas

Profepa anunció medidas de seguridad contra el proyecto “Construcción y Operación de Complejo Turístico Las Dunas” en Chuburná Puerto, que afecta flora y fauna protegida.

Mediante un comunicado, Profepa dio a conocer que los días 28 y 29 de julio se llevaron a cabo inspecciones por impacto ambiental, así como una más en materia forestal al día siguiente.

Durante los mismos, se detectaron especies protegidas que no fueron notificadas en la mitad de la zona del proyecto Las Dunas, que se encuentra en su fase inicial de desmonte.

Tras dichos hallazgos, junto a otras irregularidades e incumplimientos a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se determinó una clausura temporal.

Aunque Profepa destaca que los daños a las especies protegidas son irreversibles, Las Dunas podría enfrentar también multas y otras sanciones por ser un delito contra la biodiversidad.

Profepa frena proyecto Las Dunas en Yucatán por afectaciones a especies protegidas (Profepa)

Proyecto Las Dunas provocó daños a estas especies, informa Profepa

En el comunicado, Profepa también detalla las especies de flora y fauna protegidas que fueron dañadas por el proyecto Las Dunas en Yucatán:

Algodón (Gossypium hirsutum) que está sujeta a protección especial

Biznaga pol tsakam o cabeza de gato (Mammillaria gaumeri) en peligro de extinción

Iguana rayada (Ctenosaura similis)

Matraca yucateca (Camylorhynchus yucatanicus)

Colibrí tijereta (Doricha eliza)

Bromelias

Orquídeas

Agaves

Cactáceas

En el caso de la flora, cuando Profepa la encontró ya estaba en su fase de marchitamiento, además, Las Dunas provocaron una deforestación de 13 mil metros cuadrados.