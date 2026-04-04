La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) suspendió a tres empresas de renta de vuelos en globos aerostáticos en Teotihuacán, Estado de México, debido a diversas irregularidades:

Sky Ballons

Volar en Globo

Nuevo Cielo

La suspensión se informa en plenas vacaciones de Semana Santa, en las que Teotihuacán ofrece como principal atracción el vuelo en globo al amanecer. Los establecimientos no han comunicado cancelaciones.

AFAC suspende operaciones de empresas de globos aerostáticos en Teotihuacán

AFAC informó la colocación de sellos de suspensión en tres establecimientos dedicados al vuelo en globos aerostáticos en Teotihuacán por diversas irregularidades, sin especificar cuáles.

AFAC señala que fue desde el pasado 29 de marzo que realizaron una visita de verificación a los globo-puertos de Teotihuacán para supervisar que se cumplan las normas de seguridad establecidas.

AFAC suspende operaciones de globos aerostáticos en Teotihuacán (AFAC)

En el operativo realizado junto al Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México y Protección Civil municipal, se revisaron 23 globos de un total de 46 que estaban en funcionamiento en Teotihuacán.

Y si bien señalan que los propietarios presentaron la documentación de operación para realizar vuelos en globo, los tres establecimientos fueron suspendidos, sin mencionar un tiempo determinado.

En sus redes sociales, los establecimientos no notificaron la suspensión de AFAC, pese a que el operativo tuvo lugar previo a las vacaciones.

Dos de las tres empresas suspendidas por AFAC han sufrido accidentes en sus globos aerostáticos

Aunque AFAC no mencionó las irregularidades que conllevaron en la suspensión, dos de las tres empresas han protagonizado incidentes con sus globos aerostáticos en Teotihuacán.

Un globo de Sky Ballons sufrió un desgarre en su estructura el 23 de mayo de 2025, lo que provocó su desplome cerca de Teotihuacán, en San Martín de las Pirámides; dejó un total de 12 heridos de los 14 pasajeros, sin víctimas mortales.

Por otra parte, en octubre de 2024, dos globos de Sky Ballons y Nuevo Cielo se vieron forzados a descender mientras sobrevolaban Acolman debido a malas condiciones meteorológicas.