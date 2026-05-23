El FC Barcelona femenil volvió a la cima del fútbol europeo al golear 4-0 a Lyon, en la final de la Champions League 2026.

Cuatro trofeos nacionales e internacionales ha ganado el FC Barcelona femenil esta temporada, y es campeón europeo por cuarta vez en apenas seis temporadas.

Marcador final: FC Barcelona 4-0 Lyon | Champions League femenil

Las figuras del FC Barcelona en la final de la Champions League femenil

Ewa Pajor, la delantera del FC Barcelona, logró que su sexto intento en busca del título de la Champions League femenil valiera la pena, anotando dos goles en el triunfo europeo de las culés.

Salma Paralluelo también brilló en el ataque del FC Barcelona con dos goles.

Así cayeron los goles del FC Barcelona ante Lyon:

Minuto 55: Ewa Pajor abrió el marcador con un disparo raso y potente, el 1-0 para el FC Barcelona

Minuto 69: Ewa Pajor aprovechó los espacios dejados por Lyon para hacer el 2-20

Minuto 90: Salma Paralluelo hizo el 3-0

Minuto 90+3: Salma Paralluelo selló la goleada con su segundo tanto, el 4-0

Ewa Pajor celebra el titulo del FC Barcelona (Kirsty Wigglesworth / AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

Lyon cierra con una amarga derrota una buena temporada

La derrota de Lyon, que también buscaba un cuádruple de trofeos esta temporada, resultó demasiado amarga y cruel para las francesas, en la final ante el FC Barcelona.

Casi inevitablemente en el fútbol moderno, una intervención del VAR cambió el curso del partido —aunque el Barcelona la necesitó para detectar un fuera de juego que los árbitros no habían señalado.