El presidente Donald Trump sostendrá una conversación este sábado 23 de mayo con líderes árabes en medio de las tensiones con Irán, incluso, J.D. Vance fue llamado de emergencia a la Casa Blanca.

Videos en redes sociales muestran el momento en el que la camioneta de J.D. Vance, junto a su caravana de seguridad, conduce a toda velocidad para atender el llamado del presidente Trump.

J.D. Vance es llamado de emergencia a la Casa Blanca (Captura de pantalla)

Crece tensión por Irán: Trump busca apoyo árabe y llaman de urgencia a J.D. Vance

De acuerdo con Reuters, Donald Trump mantendrá una conversación vía telefónica con líderes árabes para dialogar sobre Irán; en el diálogo se espera que estén:

Arabia Saudita

Qatar

Emiratos Árabes Unidos

Egipto

Turquía

Pakistán

Información reciente señala que la presencia urgente de J.D. Vance en la Casa Blanca estaría relacionada con reuniones de seguridad para revisar el curso de las negociaciones con Irán.

Este mismo sábado, Donald Trump dijo a los periodistas que las negociaciones con Irán son grises, por lo que solo hay dos opciones: “o los golpeo con más fuerza que nunca, o firmaremos un buen acuerdo”.

Las conversaciones diplomáticas se desarrollan mientras persiste la incertidumbre sobre el programa nuclear iraní y la seguridad en el estrecho de Ormuz, punto estratégico para el comercio energético mundial.

Estados Unidos iniste en que cualquier acuerdo deberá impedir que Irán obtenga armas nucleares y garantizar la libre navegación en la zona, sin embargo, el gobierno iraní ha sostenido que no abandondará sus planes.