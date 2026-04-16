La mañana del jueves 16 de abril se reportó el aterrizaje de emergencia realizado por un globo aerostático al interior de una construcción en la zona de Montemorelos, en Nuevo León.

Sobre los hechos, se dio a conocer que el globo aerostático habría presentado una falla que obligó al operador a maniobrar para realizar un aterrizaje de emergencia en una zona segura.

A pesar de lo peculiar de los hechos, vecinos de Montemorelos han asegurado que no se trata de la primera ocasión en la que un dirigible de ese tipo ejecuta un descenso en la zona.

Tras fallas, globo aerostático aterrizó de emergencia en construcción en Nuevo León

Un globo aerostático realizó un aterrizaje de emergencia dentro de una construcción en la colonia Los Sabinos, municipio de Montemorelos, Nuevo León, luego de presentar fallas durante el vuelo.

El incidente ocurrió la mañana del jueves 16 de abril de 2026, cuando la aeronave descendió de manera repentina y terminó al interior de la construcción en la zona habitacional, sin que se reportaran lesionados.

Protección Civil municipal acudió de inmediato al lugar para atender a los ocupantes del globo y verificar posibles daños materiales, así como para resguardar el área y evitar riesgos adicionales.

En tanto, vecinos señalaron que observaron el descenso inusual y alertaron a las autoridades, quienes confirmaron que se trató de un aterrizaje forzoso derivado de fallas técnicas en el equipo.

Globo aerostático aterriza en construcción en Nuevo León (Especial)

Las autoridades locales informaron que no hubo personas lesionadas y que se abrió una revisión para determinar las causas del incidente, el segundo registrado en Montemorelos en menos de un año.

No es la primera vez que un globo aerostático aterriza en la misma zona de Nuevo León

Al informarse sobre el aterrizaje de emergencia que realizó un globo aerostático en dentro de una construcción en la colonia Los Sabinos en Montemorelos, Nuevo León, vecinos aseguraron que no es la primera vez que ocurre.

Sobre ello, las mismas autoridades locales confirmaron que meses atrás una aeronave del mismo tipo tuvo que ejecutar un descenso forzado en la zona habitacional de la colonia El Edén.

En cuanto a lo ocurrido el 16 de abril, se indicó que ya se investigan los hechos con el fin de deslindar responsabilidades por el posible riesgo que representó para la población.