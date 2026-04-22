Un comunicado de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó el inicio de una investigación administrativa por el globo aerostático que aterrizó de emergencia en Teotihuacán la mañana de este martes 21 de abril.

De acuerdo con la agencia, tras el incidente, personal de la Comandancia del Aeropuerto Felipe Ángeles se trasladó al lugar para recabar información de lo sucedido.

Una vez terminada la investigación se aplicarán las sanciones correspondientes.

Comunicado de la AFAC (X | @AFAC_mx)

Globo aerostático realiza aterrizaje de emergencia en Teotihuacán

Alrededor de las 9:00 horas de la mañana, un globo aerostático aterrizó de emergencia en las inmediaciones de la Pirámide del Sol y de la Calzada de los Muertos en Teotihuacán.

Reportes indicaron que no hubo personas lesionadas. Sin embargo, no se ha especificado el número de tripulantes que había en la aeronave al momento de la maniobra.

El piloto habría declarado que el globo se quedó sin combustible durante el sobrevuelo, por lo que buscó descender en un terreno baldío.

Otros testimonios apuntan a que el globo habría tratado de elevarse fuera del horario permitido, esto sumado a que no logró ganar altitud y llegó a volar a baja altura sobre la Pirámide de la Luna.

Globo aerostático realiza aterrizaje de emergencia en Teotihuacán (Redes sociales)

Personal de la Fiscalía mantiene restringida en la zona del aterrizaje y no ha permitido el acceso a representantes de Ballons Paradise, empresa dueña del globo.

La zona arqueológica de Teotihuacán permanece cerrada tras los hechos registrados el 20 de abril, donde un hombre disparó en contra de turistas extranjeros.