Este 1 de octubre de 2025 se informó que Emilio Avendaño García fue nombrado como el nuevo director de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Así lo informó la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte (SICT), solo un día después de haber sido retirado del cargo el militar Miguel Enrique Vallín Osuna.

Fuentes del sector comentaron que el nombramiento de Emilio Avendaño García pudo deberse a los contratiempos registrados durante la tormenta del fin de semana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Miguel Enrique Vallin Osuna (Especial)

¿Quién es Emilio Avendaño García?

Emilio Avendaño García es un militar mexicano en retiro, nombrado como el nuevo director de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

De formación bélica, el nuevo director de la AFAC tiene más de cuarenta años de trayectoria en el ramo de la aviación, así como en la formación militar.

Su experiencia abarca desde ser comandante del Escuadrón Aéreo hasta desempeñarse como profesor en la Escuela Superior de Guerra.

¿Cuál es la edad de Emilio Avendaño García?

Se presume que Emilio Avendaño García tendría alrededor de 65 años de edad.

¿Emilio Avendaño García tiene esposa e hijos?

Emilio Avendaño García mantiene su vida familiar lejos del ojo público, por lo que no se conoce la identidad de su esposa e hijos.

¿Qué estudió Emilio Avendaño García?

Emilio Avendaño García es licenciado en Administración Militar y tiene una Maestría en Seguridad Nacional, Aplicación y Adiestramiento Táctico.

Aviación Mexicana (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

¿En qué ha trabajado Emilio Avendaño García?

Emilio Avendaño García, ya en retiro, se desempeñó como general de división piloto aviador de Estado Mayor.

También se desempeñó como:

Comandante del Escuadrón Aéreo 204, en El Ciprés, Baja California

Comandante de la Base Aérea Militar No. 11, en Santa Gertrudis, Chihuahua

Comandante de la Región Aérea del Centro, Santa Lucía, Estado de México

Otros de los puestos que destacan de Emilio Avendaño García, son:

Agregado militar y aéreo en la Embajada de México en Gran Bretaña e Irlanda

Jefe de la sección Pedagógica en el Colegio del Aire de Zapopan, Jalisco

Cubdirector de la Escuela Militar de Aviación, de Zapopan, Jalisco

Director de la Escuela Militar de Especialistas de la Fuerza Aérea de Zapopan, Jalisco

Subdirector del Colegio del Aire en Zapopan, Jalisco

Emilio Avendaño García es el nuevo director de la Agencia Federal de Aviación Civil

Miguel Enrique Vallín Osuna fue notificado repentinamente el 30 de septiembre de 2025 del término de su cargo en la Agencia Federal de Aviación Civil; solo un día después, se informó el nombramiento de Emilio Avendaño García.

De acuerdo con fuentes, a Miguel Enrique Vallín Osuna se le separó del cargo mientras se encontraba en Montreal, Canadá, atendiendo la reunión anual de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Su gestión se vio manchada por varios escándalos de fallas aéreas (con 137 eventos entre enero y julio de 2025), por lo que ahora será turno de Emilio Avendaño García encabezar esta dependencia.

Uno de los mayores retos estará en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), pues en días recientes, este ha enfrentado graves interrupciones operativas debido a condiciones climáticas adversas y fallas técnicas.