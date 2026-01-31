En Teotihuacán, Estado de México, un globo aerostático aterriza de emergencia en una vivienda; dos más cayeron momentos después.

Las condiciones climáticas adversas en el Valle de México provocaron incidentes con los globos aerostáticos, hoy sábado 31 de enero.

Aterriza globo aerostático de emergencia en vivienda de Teotihuacán

Un globo aerostático tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en una vivienda en Teotihuacán, hasta el momento no hay lesionados.

De acuerdo con Protección Civil y autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Edomex, los pilotos y pasajeros están a salvo.

Teotihuacán: globo aerostático aterriza de emergencia en una vivienda (Especial)

Reportes indican que la aeronave, de la empresa Aventura Globo, se desplomó sobre una casa de la comunidad de La Purificación, Teotihuacán .

Durante la caída del globo, tuberías y cámaras de videovigilancia resultaron afectadas.

El coordinador de Protección Civil de Teotihuacán, Pedro Hernández, indicó que en el globo aerostático iban seis personas.

Además, señaló que la aeronave se desplomó por la condiciones climáticas adversas provocadas por el frente frío 32 que entró a la zona centro, el cual ha generado:

Nubosidad

Corrientes de aire variables

Cambios en la intensidad del viento

Tras el incidente, autoridades municipales realizaron una inspección y el globo fue puesto a disposición de un juez conciliador.

Reportan dos aterrizajes de emergencia de globos aerostáticos en Acolman

Las afectaciones por el clima también provocaron dos aterrizajes forzosos de globos aerostáticos en la zona de Acolman, Estado de México.

Uno de ellos ocurrió en los ejidos de San Bartolo, en poblado de San Bartolo, Acolman, donde estuvo involucrada la empresa Volar Globo.

El otro aterrizaje se dio en el Camino Viejo a las Pirámides, en la comunidad de San Marcos Nepantla con la empresa Volare.

De acuerdo con distintas versiones, en uno de los globos viajaban ocho y en el segundo 10 personas, todos los pasajeros se encontrarían bien.

En ambos casos, se informó que los incidentes y maniobras se dieron por las condiciones climáticas.