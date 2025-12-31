En entrevista con Primitivo Olvera para Grupo Fórmula, la empresaria de globos aerostáticos, Juana Maria Amador reveló que si se aplicara la ley, la mayoría de los globos en Teotihuacán dejaría de operar.

“Si se aplicara la ley de manera correcta se tendrían unos 30 globos operando”, precisó la empresaria de globos aerostáticos, Juana Maria Amador.

Lo que significa que tres cuartas partes de los globos aerostáticos en la zona arqueológica Teotihuacán son irregulares.

Ante ello, la empresaria de globos aerostáticos, Juana Maria Amador señaló que se les sigue permitiendo volar a los globos aerostáticos de Teotihuacán debido a que las propias autoridades no hacen su trabajo.

Los globos aerostáticos solo tiene una vida de 3 años: empresaria de Teotihuacán

Entre los detalles de la regulaciones de los globos aerostáticos en Teotihuacán, la empresaria Juana Maria Amador reveló que las aeronaves solo tienen 3 años de vida.

Precisó que los globos aerostáticos tienen 5 mil horas de vida útil, lo que hace en menos de 3 años, en una medida de que se utiliza a la semana aproximadamente 10 horas de vuelo.

Asimismo, la empresaria de globos aerostáticos, Juana Maria Amador habló de la denuncia que se ha hecho desde hace 2 años sobre una empresa de mantenimiento mexicana que no cumple con las normativas.

Sin embargo, señaló que esta empresa sigue contando con licencias y contratos para el mantenimiento de los globos aerostáticos en Teotihuacán.

Incluso dijo que existe una queja en Europa, lo que implicaría que en el peor de los casos se diera la degradación de categoría a la aviación mexicana, por lo que ya se ha planteado esta posibilidad a las autoridades de la Agencia Federal de Aviación Civil.