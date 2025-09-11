La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, dio a conocer el número de personas que siguen hospitalizadas luego del terrible accidente de un autobús de pasajeros contra un tren en Atlacomulco.

Según informó la gobernadora en redes sociales, el accidente con un tren en la carretera Atlacomulco mantiene un saldo de 17 personas hospitalizadas, todas bajo el monitoreo de especialistas.

En contraste, Delfina Gómez señaló que 40 personas han recibido alta médica. Informes de días pasados, hablaban sobre 10 personas muertas por el accidente en Atlacomulco.

FGJ inicia carpeta de investigación por accidente en Atlacomulco

El gobierno del Estado de México encabezado por Delfina Gómez aseguró que mantendrá atención permanente tanto con los lesionados como con los familiares de las víctimas por el accidente en Atlacomulco.

En seguimiento a las investigaciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó el inicio de una carpeta de investigación de oficio por los hechos ocurridos en la línea Herradura de Plata.

Esto, porque hasta ahora ninguna víctima o familiares han presentado una denuncia formal contra la empresa de transportes presuntamente responsable por el accidente que involucró un tren.

Herradura de Plata había prometido cubrir gastos funerarios y hospitalarios luego de que uno de sus autobuses provocara el accidente, no obstante, familiares aseguran no haber recibo pagos aún.

Es importante recordar que, por ley, todas las unidades de transporte deben contar con seguro de viajero, que cubre gastos médicos, indemnizaciones por fallecimiento y pérdidas de equipaje.

Sigue sin aparecer chofer de autobús involucrado en accidente en Atlacomulco

Hasta la publicación de esta nota, el maquinista del tren y su auxiliar ya rindieron su declaración voluntaria para deslindar responsabilidades por el accidente en Atlacomulco.

Sin embargo, el chofer del autobús involucrado en el accidente no se ha presentado ante las autoridades para rendir declaración, por lo que no se conoce su paradero.

De igual forma, la empresa tampoco ha proporcionado información que ayude a conocer más datos sobre su trabajador.