Se registró el accidente de un tren de carga de Canadian Pacific Kansas City (CPKC) contra un camión de pasajeros de la línea HP: de momento se reportan 8 muertos y 46 heridos en la zona industrial de la carretera Atlacomulco-Maravatío.

La compañía Canaria Pacoific Kansas City (CPKC de México) dijo que el choque ocurrió porque el autobús de pasajeros quiso “ganarle el paso al tren”, por lo que llamó a los conductores a respetar los señalamientos.

El autobús fue impactado por la mitad, de acuerdo con los videos que circulan en redes sociales, y quedó destruído en su mayoría pues del segundo piso solo quedaron los asientos y de la parte inferior solo quedó la mitad (a lo largo).

En imágenes se ve cómo inicialmente el autobús no para, pasa la vía, es impactado por la mitad y el tren prácticamente “se lo carga”.

🚨 Fatal accidente en la carretera Atlacomulco–Maravatío: autobús de pasajeros se impacta contra un tren de carga



⚠️ Reportan 8 muertos y más de 40 heridos#Accidente #Edomex #Atlacomulco #Maravatío #SeguridadVial pic.twitter.com/Z5OoFleuif — SDP Noticias (@sdpnoticias) September 8, 2025

Información en desarrollo…