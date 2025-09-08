Un choque entre un camión de pasajeros y un tren en Atlacomulco, Estado de México, hoy 8 de septiembre quedó captado en video.

Derivado de este accidente se reporta un saldo 8 muertos y 45 personas lesionadas.

Desde redes sociales se viralizó el momento en que el tren impactó con el camión de pasajeros, quienes solicitaban ayuda de los presentes. Te mostramos el video.

Choque entre camión y tren en Atlacomulco: este es el impactante video del accidente

Un camión de pasajeros de doble piso de la línea Herradura de Plata impactó contra un tren de carga de Canadian Pacific Kansas City (CPKC) sobre la zona industrial de la carretera Atlacomulco-Maravatío este 8 de septiembre, informó Protección Civil del Estado de México.

🚨 Fatal accidente en la carretera Atlacomulco–Maravatío: autobús de pasajeros se impacta contra un tren de carga



⚠️ Reportan 8 muertos y más de 40 heridos#Accidente #Edomex #Atlacomulco #Maravatío #SeguridadVial pic.twitter.com/Z5OoFleuif — SDP Noticias (@sdpnoticias) September 8, 2025

El impactante video que circula por redes sociales muestra cómo el tren pasa después de haber chocado contra el camión de pasajeros que no detuvo su marcha ante las vías.

Mientras que los pasajeros sobrevivientes tratan de salir del camión que quedó destrozado por partes y piden el apoyo de los conductores que alcanzaron a evitar el paso del tren.

En esta videograbación también se puede observar cuerpos sobre el suelo, y personas que logran salir por su propio pie, así como gritos de auxilio.

En tanto el tren que no pudo detener su marcha sigue su camino sobre la vía.

De acuerdo con los primeros reportes de este accidente, la empresa Canadian Pacific Kansas City señaló que el siniestro fue provocado porque el camión de pasajeros “quiso ganarle el paso al tren”, por lo que pidió a los conductores atender señalamientos.

Choque entre camión y tren en Atlacomulco: 8 muertos y 45 heridos

Los primero reportes de este accidente entre camión y tren en Atlacomulco de Protección Civil del Estado de México señalan un saldo de 8 muertos y hasta 45 heridos.

En tanto servicios de emergencia arribaron al lugar para atender a los heridos y trasladarlos de emergencia a los hospitales más cercanos.

Al momento se desconoce la gravedad de los heridos o si la cifra de los muertos pudiera incrementar por este grave accidente entre camión y tren en Atlacomulco, en el Estado de México.