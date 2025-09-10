En una actualización del accidente de tren contra camión en Atlacomulco, Estado de México se anuncia que casi 30 personas aún se mantienen en estado de gravedad.

Además de que al menos 10 cuerpos de los fallecidos ya fueron entregados a sus familias tras este accidente de un tren contra un camión de pasajeros en Atlacomulco.

Cabe recordar que el pasado 8 de septiembre se registró un fuerte accidente de un camión de pasajeros de la línea HP: contra un tren de carga de Canadian Pacific Kansas City (CPKC) el cual dejó una decena de personas muertas, más heridos.

Accidente de tren contra camión en Atlacomulco: Casi 30 personas se mantienen en estado de gravedad; 10 cuerpos ya fueron entregados a sus familiares

Casi 30 personas aún se mantienen en estado de gravedad tras este fuerte accidente de un tren contra un camión en Atlacomulco.

El saldo total de los heridos subió hasta 55 pero de estos 29 son los que se aún se mantienen en estado de gravedad y permanecen en el hospital, mientras que 26 ya fueron dados de alta.

En tanto se informa que de las personas fallecidas, 10 cuerpos ya fueron entregados a sus familiares para que se lleven a acabo sus servicios funerales correspondientes de cada víctima.

En tanto José Manuel Pérez, secretario del Ayuntamiento de Atlacomulco aseguró que otros dos municipios ayudarán a las víctimas mortales de este accidente, así como los heridos.

Entre las autoridades municipales que ayudarán son:

San Felipe del Progreso

San José del Rincón

Accidente de tren contra camión en Atlacomulco: autoridades reconocen falta de señalamientos

En tanto las autoridades del municipio de Atlacomulco en el Estado de México, lugar donde ocurrió este fatal accidente que no había los señalamientos de vía del tren.

A pesar de ello, ahora el ayuntamiento de Atlacomulco comenzó con la colocación de plumas y señaláticas con el fin de evitar esta clase de accidentes ocurran nuevamente en un futuro.

Por su parte la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), ya inició una investigación para poder esclarecer este hecho que dejó a 10 personas muertas.