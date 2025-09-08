La empresa Canadian Pacific Kansas City (CPKC) de México, a la que pertenece el tren que chocó contra un camión en Atlacomulco, Estado de México, señaló al chofer como el responsable del accidente.

A través de un comunicado, la empresa destacó que el lamentable accidente ocurrido el 8 de septiembre, donde varias personas murieron y decenas más resultaron heridas, fue resultado de la decisión del chofer del camión que quiso “ganar el paso” al tren.

Los informes preliminares señalan que el accidente del tren contra un camión de pasajeros en Atlacomulco dejó un saldo de 8 muertos y 46 heridos.

Autobús quiso ganar el paso al tren, asegura empresa CPKC de México

Luego de que se registrara un accidente entre un tren y un camión de pasajeros, la empresa CPKC, quien opera el tren involucrado, señaló al chofer como responsable del accidente.

De acuerdo con dicha empresa, el chofer del autobús de la línea HP “le quiso ganar el paso al tren” lo que provocó el impacto.

“Informa de un lamentable accidente en el municipio Atlacomulco, Estado de México, en el que desafortunadamente hay personas que han perdido la vida y hasta ahora se reportan al menos 46 personas heridas, luego de que un autobús de pasajeros le quiso ganar el paso al tren” CPKC

La empresa CPKC lamentó las muertes resultado del accidente del tren contra camión en Atlacomulco y expresó sus “más sentidas condolencias a los familiares”.

Asimismo, señaló que cooperaran con las autoridades correspondientes al proporcionar la información necesaria para el peritaje del accidente.

Sin embargo, hizo un llamado a la población general para que se mantengan a salvo y pidió a conductores y choferes a respetar los señalamientos, así como a hacer el alto total en los cruces de ferrocarril para evitar tragedias como la reciente ocurrida en el Estado de México.

Cabe señalar que autoridades de Protección Civil Municipal, así como de seguridad brindan apoyo a las víctimas del accidente ocurrido la mañana del 8 de septiembre.

Accidente en Atlacomulco: Tren de empresa CPKC choca contra camión de pasajeros

La mañana del lunes 8 de septiembre se reportó un accidente luego de que un tren se estrellara contra un camión de pasajeros que cruzó las vías al momento de paso de éste.

El accidente ocurrió en la zona industrial de la carretera Atlacomulco-Maravatío, donde se reportan 8 muertos y 46 heridos tras el impacto.

Videos que circulan en redes sociales muestran el momento del accidente, cuando la parte central del autobús fue impactada completamente por este.