¿Quién es el dueño de la empresa CPKC? La compañía se encuentra en el centro del debate debido a que está involucrada en el accidente entre el tren y camión en Atlacomulco, Estado de México.

La mañana del lunes 8 de septiembre, se registró un fuerte accidente que fue protagonizado por un tren y un camión en el municipio Atlacomulco en el Estado de México, del que se ha dado a conocer, dejó un saldo de 10 personas muertas.

Tras el duro choque en la carretera Atlacomulco–Maravatío, autoridades realizan las investigaciones para deslindar responsabilidades y acá te contamos quién es el dueño de la empresa CPKC, una de las involucradas en los hechos.

¿Quién es el dueño de la empresa CPKC?

Cerca de las 07:30 horas del lunes 8 de septiembre, se registró el accidente entre un tren y un camión en el municipio mexiquense de Atlacomulco, del cual las autoridades informaron, dejó un saldo de 10 personas muertas.

Sobre los hechos, se reveló que el camión de pasajeros intentó ganarle el paso a una locomotora de la empresa CPKC que al continuar con su camino, impactó de lleno la unidad de transporte público y la partió en 2.

El tren que participó en el fatal accidente es operado por la empresa CPKC —Canadian Pacific Kansas City— la cual se formó en el año 2023 como parte de la la fusión de las firmas Canadian Pacific Railway y Kansas City Southern.

Es decir que la empresa CPKC que tiene su sede en Calgary, Canadá, no tiene un dueño único, ya que es propiedad de Canadian Pacific Railway Limited, compañía que cotiza en la Bolsa de Toronto bajo el símbolo CP.

Sin embargo, se debe destacar que el presidente y director ejecutivo de CPKC es Keith Creel, quien lideró el proceso de fusión y expansión ferroviaria de la compañía que cruza desde Canadá hasta el sur de México.

Se debe resaltar que CPKC opera más de 32 mil kilómetros de vías, en los que se incluyen tramos estratégicos que recorren Tamaulipas, Veracruz y Estado de México, entidad en la que ocurrió el accidente entre el tren y el camión.

CPKC se pronuncia sobre el accidente de tren y camión en Atlacomulco

Luego del accidente entre el tren y el camión en Atlacomulco durante la mañana del lunes 8 de septiembre, que dejó un saldo de 10 muertos y decenas de personas lesionadas, la empresa CPKC se pronunció sobre el choque.

En un comunicado, la empresa CPKC lamentó el accidente y expresó sus condolencias a familiares de las víctimas, además de que aseguró que su personal ya colabora con autoridades locales.

En el mismo sentido, la firma operadora del tren que partió por la mitad la unidad de transporte público que intentó sin éxito ganarle el paso, garantizó que entregará toda la información necesaria para el peritaje.

Asimismo, CPKC atribuyó el accidente al intento del conductor del camión por ganarle el paso al tren, hecho por el cual hizo un llamado a respetar los señalamientos en cruces ferroviarios.

Además del pronunciamiento, la empresa reiteró su compromiso con la seguridad ferroviaria y señaló que reforzará sus medidas preventivas para evitar futuros accidentes como el acaecido en Atlacomulco.