Dos diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se mostraron en aparente estado de ebriedad en redes sociales y uno ya perdió su trabajo tras el escándalo que protagonizó.

Harry Rodríguez Botello Fierro y Andrés Fernández del Valle Laisequilla, se compartieron en sus propias redes sociales en aparente estado de ebriedad hablando del Cruz Azul y el América.

Diputados del PVEM se comparten en video ebrios

El video donde aparentemente están en estado de ebriedad, fue compartido por sus redes sociales siendo Harry Rodríguez Botello Fierro diputado del PVEM en Yucatán y Andrés Fernández del Valle Laisequilla diputado del PVEM en Campeche los protagonistas.

Según el contexto del video, ambos diputados del PVEM se toman la mano uno siendo del Cruz Azul y otro siendo del América, como para hacer un tipo de apuesta.

Sin embargo, en el video no se entiende al cien por ciento debido a que su aparente estado de ebriedad impide el entendimiento.

🗳📌 DIPUTADOS DEL PVEM SE GRABAN EBRIOS 🍻



Dos diputados locales del Partido Verde (PVEM) se viralizaron en redes tras aparecer en estado de ebriedad, lanzando frases incoherentes y groserías.



Se trata de Harry Rodríguez Botello Fierro (Yucatán) y Andrés Fernández del Valle…

Lo que ha destacado del video de los diputados del PVEM es Harry Rodríguez Botello Fierro ha tenido constantes faltas a sesiones en el Congreso, siendo presidente de su partido en Yucatán.

Respecto a la labor de Andrés Fernández del Valle Laisequilla diputado del PVEM en Campeche, se desconoce su actividad.

Harry Rodríguez Botello Fierro del PVEM es despedido tras video en estado de ebriedad

Tras la viralización del video de los diputados del PVEM en estado de ebriedad, el partido compartió que buscarán cambiar la presidencia de su representante en Yucatán, aunque el escándalo fue omitido.

A través de un presunto comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional del PVEM informó que para la “primera quincena del mes de noviembre de 2025” se realizará una Asamble Estatal para renovar su presidencia.

Asimismo, señaló que esta será tomada por “una mujer que cumpla con la misión, visión y valores” del PVEM.

Comunicado del PVEM con el despido de Harry Rodríguez Botello Fierro. (Especial)

Por otra parte, argumenta que la permanencia de Harry Rodríguez Botello Fierro representando al PVEM en Yucatán queda terminada.

“Se ha cumplido con la temporalidad de la actual dirigencia estatal de Yucatán, por lo que el diputado Harry Rodríguez Botello Fierro no se encuentra en el desempeño de funciones de presidente”.

Según el Diario de Yucatán, Harry Rodríguez Botello Fierro estuvo en este cargo al menos 15 años.

Andrés Fernández del Valle Laisequilla de PVEM le importa poco ser despedido

Harry Rodríguez Botello Fierro fue despedido como presidente del PVEM y su colega Andrés Fernández del Valle Laisequilla, diputado de Campeche, dice que le importa poco ser despedido.

Los diputados que se compartieron en video en estado de ebriedad, están siendo muy criticados y es que Andrés Fernández del Valle Laisequilla se compartía continuamente en redes sociales bebiendo.

En uno de los videos que están siendo retomados, Andrés Fernández del Valle Laisequilla asegura que puede ser despedido próximamente, pero “me vale verga”.

Hasta el momento, el PVEM no se ha pronunciado con acciones públicas sobre Andrés Fernández del Valle Laisequilla.