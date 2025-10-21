Tras las recientes afiliaciones en el Partido Verde Ecologista de México, José Alberto Couttolenc Buentello, Secretario General del PVEM en la entidad, reafirmó su compromiso por el crecimiento y cercanía ciudadana.

Partido Verde traza la ruta del crecimiento

El dirigente señaló que con las recientes adhesiones de la expriísta Karla Cortés Treviño, candidata a Diputada Federal y el empresario Luis Montaño, quien fue Coordinador de Asesores del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, el Partido Verde sigue avanzando y trazando una ruta del crecimiento que busca construir puentes y sumar talentos sin confrontaciones.

“El Verde sigue avanzando, sumando y fortaleciéndose en todo el Estado de México. Seguiremos creciendo porque lo hacemos de la mano de gente trabajadora y comprometida con las causas que realmente importan” Pepe Couttolenc, Secretario General del PVEM en el Edomex

Pepe Couttolenc señaló que las puertas del PVEM estarán abiertas para las personas trabajadoras y comprometidas con la entidad. Al mismo tiempo, destacó que el crecimiento se debe a una estrategia basada en el trabajo cercano a la gente, la apertura de nuevos liderazgos y con la coherencia con el medio ambiente y con las causas sociales.

En el Estado de México, el Partido Verde se ha consolidado como una opción política moderna y con visión de futuro, que prioriza los resultados y la colaboración. Además, el partido no busca solo crecer en número, sino fortalecer la base social, impulsar proyectos reales y mantener un diálogo constante con la población.

Con estas estrategias, el Partido Verde reafirma su posición como la segunda fuerza política en el Estado de México, con el objetivo de enfocarse en resultados tangibles para el bien de la comunidad mexiquense.