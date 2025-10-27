El diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa para garantizar el “derecho a vestir con dignidad” la cual ya se conoce como “Ropa Solidaria”.

La iniciativa presentada en la Cámara de Diputados tiene el objetivo de generar una red nacional para que la ropa en buen estado se done y se redistribuya a quienes más lo necesitan.

La propuesta de “Ropa Solidaria” del diputado del PVEM, Ricardo Astudillo Suárez, contempla reformar la Ley General de Desarrollo Social para elevar el “derecho a vestir con dignidad” al grado de derechos como la educación, salud y vivienda.

PVEM va por red de redistribución de ropa con fines humanitarios

De la misma manera, la iniciativa busca modificar Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y establecer programas para recolección, reutilización y redistribución de ropa en buen estado.

En estos programas deberán participar gobiernos estatales, municipios, empresas textiles, centros comerciales y organizaciones civiles.

Actualmente se desechan 800 mil toneladas de ropa, justifico el diputados del PVEM, mientras millones de personas no tienen acceso a vestimenta adecuada.

El hecho de tener ropa adecuada, les ayudaría a las personas a desarrollar sus actividades cotidianas como ir a la escuela, enfrentar el frío o ir a su trabajo.

Iniciativa de “Ropa Solidaria” del PVEM también busca reducir el impacto ambiental del fast fashion

Otro de los objetivos de la iniciativa es que se reduzca el impacto ambiental de la moda rápida o fast fashion.

El diputado del Partido Verde dijo que no se trata de un un lujo sino de una cuestión de dignidad y de humanidad.