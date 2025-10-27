El líder del Partido Verde en el Estado de México, José Alberto Couttolenc, anunció una iniciativa para eliminar los actos de crueldad en las corridas de toros, al mismo tiempo, que busca promover espectáculos libres de violencia animal.

Edomex busca prohibir el sacrificio de toros

Al igual que en la Ciudad de México, y siendo un referente, Pepe Couttolenc señaló que esta propuesta no busca prohibir los eventos taurinos, sino evitar el sacrificio de toros.

“No buscamos la prohibición del evento, sino eliminar el acto de matar al toro; es decir, que solo exista la toreada, sin hacer daño al animal” Pepe Couttolenc, líder del Partido Verde en el Estado de México

Asimismo, destacó que esta no es la primera vez que se impulsa una agenda en defensa del bienestar animal, pues en el 2018 y 2021, se promovieron leyes que protegen a los ejemplares de cualquier tipo de maltrato animal.

Couttolenc señlaó la importancia de construir una ruta legislativa consensuada con todas las fuerzas políticas y organizaciones que se han manifestado pacíficamente en el Congreso del Estado de México.

“La idea es que si algún otro grupo parlamentario presenta su propuesta, podamos debatirla y unificar esfuerzos para lograr un solo dictamen que elimine toda forma de crueldad y fortalezca el respeto hacia los seres sintientes” Pepe Couttolenc, líder del Partido Verde en el Estado de México

Con estas acciones, el Partido Verde reafirma su compromiso de impulsar una agenda ambiental y de protección animal, basada en el diálogo, empatía y respeto.