El diputado Andrés del Valle Laisequilla del PVEM llamó la atención luego de haberse exhibido junto al presidente del partido en Yucatán, Harry Rodríguez Botello Fierro, en estado de ebriedad.

Pero ¿quién es Andrés del Valle Laisequilla? Te compartimos los siguientes datos del diputado del PVEM por Campeche:

¿Quién es Andrés del Valle Laisequilla?

Andrés del Valle Laisequilla es de la Ciudad de México y su polémico video lo ha llevado a destapar que es el diputado local con más inasistencias a sesiones y el que no lleva ninguna iniciativa presentada.

La carrera política de Andrés del Valle Laisequilla se ha desempeñado en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Andrés del Valle Laisequilla y Harry Rodríguez Botello Fierro comenzaron a ser vinculados políticamente luego de que él se convirtió en asistente ejecutivo del antes presidente del PVEM en Yucatán.

¿Qué edad tiene Andrés del Valle Laisequilla?

Andrés del Valle Laisequilla tiene 42 años de edad, pues nació el 29 de diciembre de 1982.

¿Quién es la esposa de Andrés del Valle Laisequilla?

Andrés del Valle Laisequilla se casó en 2012, pero se desconoce la identidad de su esposa y si siguen en matrimonio.

¿Qué signo zodiacal es Andrés del Valle Laisequilla?

Andrés del Valle Laisequilla es del signo zodiacal de Capricornio, pues nació el 29 de diciembre.

¿Cuántos hijos tiene Andrés del Valle Laisequilla?

Se desconoce si Andrés del Valle Laisequilla tiene hijos.

¿Qué estudió Andrés del Valle Laisequilla?

Andrés del Valle Laisequilla estudió la licenciatura en Derecho, pero el estatus público es trunco.

Asimismo, Andrés del Valle Laisequilla tuvo el diplomado en Historia de México I y II.

Por otra parte, tomó los siguientes cursos del 2007 al 2011:

Ecología y medio ambiente

Economías globalizadas

Capacitación nacional sobre campañas electorales

Programación neuro-lingüística. PNL y diálogo interior

El sistema aduanero en México

One Page Talent Managment, Eliminating Complexity, Adding Value

Negocio Internacionales “Cómo hacer negocios con China”

¿En qué ha trabajado Andrés del Valle Laisequilla?

Andrés del Valle Laisequilla es servidor público por el PVEM durante toda su carrera política.

Desde el 2006 Andrés del Valle Laisequilla inició su carrera política en Coyoacán, CDMX para actualmente ser legislador en Campeche.

Por otra parte, Andrés del Valle Laisequilla también trabajó en:

Barrera, Siqueiros y Torres Landa (pasante en el área laboral)

Asociación Mexicana de Distribuciones de Automotores A.M.D.A. (asistente de la dirección jurídica)

Rodríguez Botello y Asociados (pasante en el área civil y mercantil)

Almacenes Refrigerado y Congelados ARCOSA (director de área internacional)

Andrés del Valle Laisequilla con Enrique Peña Nieto. (Especial)

Andrés del Valle Laisequilla, es uno de los diputados del PVEM que se hicieron virales tras mostrarse en estado de ebriedad; el otro servidor público es Harry Rodríguez Botello Fierro.

El video de los diputados causó indignación por tratarse de servidores públicos, además de que fue compartido por una cuenta del PVEM inactiva desde 2022 y en las redes de Harry Rodríguez Botello Fierro.

Aunque Harry Rodríguez Botello Fierro fue destituido de su cargo como presidente del PVEM en Yucatán, el partido no se ha pronunciado sobre Andrés del Valle Laisequilla.

Andrés del Valle Laisequilla solía lucirse en redes sociales consumiendo alcohol y presumiendo que no le importa si al día siguiente lo despedían de su servicio público.