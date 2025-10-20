La Fiscalía General del Estado de Colima informó la detención de un hombre identificado como Felipe de Jesús “N”, presunto responsable del homicidio de la exalcaldesa Gabriela Mejía Martínez.

De acuerdo con las autoridades, la captura se logró mediante un operativo conjunto entre fuerzas estatales y federales, tras semanas de investigación y análisis de diversas pruebas.

Operativo coordinado permitió la captura del sospechoso en el homicidio de Gaby Mejía

La FGE detalló que la detención derivó de un trabajo conjunto entre la Policía de Investigación, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y autoridades federales.

Como parte de las diligencias, se reunieron testimonios, evidencia física, material videográfico y análisis de cámaras de vigilancia del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i).

Gaby Mejía, ex alcaldesa de Colima asesinada (Gaby Mejía/Facebook)

El conjunto de pruebas permitió identificar a Felipe de Jesús “N” como uno de los presuntos participantes en el crimen, además de ubicar su paradero para concretar su aprehensión.

Las autoridades confirmaron que el operativo se llevó a cabo sin incidentes, y el sospechoso fue trasladado bajo custodia para ser puesto a disposición de un juez de control.

La Fiscalía reiteró su compromiso con el esclarecimiento del homicidio de la exalcaldesa de Cuauhtémoc, ocurrido en circunstancias que aún son materia de investigación judicial.

Será el agente del Ministerio Público quien continúe con las diligencias correspondientes y determine las acciones legales en contra del detenido conforme a lo establecido en la ley.

El caso permanece en desarrollo, mientras familiares y ciudadanos esperan que se haga justicia por la muerte de Gabriela Mejía Martínez, recordada por su labor pública en el municipio.