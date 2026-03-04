Samuel González Rodríguez era presiente de la Unión Ganadera de Cuauhtémoc en Colima, asesinado el pasado martes 3 de marzo.

El ganadero salía de su rancho a bordo de su auto en la colonia La Lagunilla cuando fue interceptado por sujetos que le dispararon.

¿Quién es era Samuel González Rodríguez? Ganadero asesinado en Colima

Samuel González Rodríguez era originario del municipio de Cuauhtémoc, Colima, ganadero y presidente de la Unión Ganadera de Cuauhtémoc.

El ganadero había sido reelegido como presidente de esta organización el pasado domingo 1 de marzo.

Samuel González Rodríguez, ganadero asesinado en Colima (Especial )

¿Qué edad tenía Samuel González Rodríguez?

Samuel González Rodríguez tenía 69 años de edad.

¿Quién era la esposa de Samuel González Rodríguez?

Se desconoce el nombre de la esposa de Samuel González Rodríguez.

¿Qué signo zodiacal era Samuel González Rodríguez?

No hay información de la fecha de nacimiento de Samuel González Rodríguez, por lo que no se puede determinar su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tenía Samuel González Rodríguez?

Se desconoce si Samuel González Rodríguez tenía hijos.

¿Qué estudió Samuel González Rodríguez?

No hay información del grado académico de Samuel González Rodríguez.

¿En qué trabajaba Samuel González Rodríguez?

Samuel González Rodríguez era ganadero y presidente por segunda ocasión de la Unión Ganadera de Cuauhtémoc.

El pasado 1 de marzo, Samuel González Rodríguez estuvo presente en una asamblea donde lo reeligieron en su cargo.

Cuatro días después, Samuel González Rodríguez fue asesinado en Colima tras ser atacado a tiros por sujetos que lo interceptaron al salir de su rancho.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado para dar con los responsables de la muerte de Samuel González Rodríguez.