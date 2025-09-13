Se ha confirmado la muerte de Marian Izaguirre, la influencer de TikTok que estaba hospitalizada en estado crítico a los 23 años de edad.

Esto luego de que Marian Izaguirre, la influencer de TikTok fuera reportada como desaparecida el pasado 2 de septiembre en Michoacán y localizada aún con vida cinco días después en Morelia.

Estas fue la causa de muerte de Marian Izaguirre, la influencer de TikTok que estaba hospitalizada en estado crítico

A través de un comunicado la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) confirmó la lamentable muerte de Marian Izaguirre, la influencer de TikTok.

Muerte de Marian Izaguirre, la influencer de TikTok que se dio tras ser diagnosticada con muerte cerebral.

Tras los servicios periciales que certificaron la muerte cerebral de Marian Izaguirre, la influencer de TikTok a consecuencia de complicaciones de salud.

“Al hospital se trasladó un equipo multidisciplinario de servicios periciales, que certificó la muerte cerebral, causada por complicaciones de salud”.

Marian Izaguirre, la influencer de TikTok se encontraba hospitalizada en estado crítico en el Hospital de la Mujer de Morelia y murió el 12 de septiembre de 2025.

Marian Izaguirre, influencer de TikTok (Redes sociales)

Tras muerte de Marian Izaguirre, la influencer de TikTok se realizó donación de órganos

Tras la muerte de Marian Izaguirre, también se dio a conocer la donación de órganos de la influencer de TikTok.

De acuerdo con la Fiscalía del estado, tras ser declarada con muerte cerebral a la influencer de TikTok, la familia de Marian Izaguirre, fueron informados sobre la posibilidad de llevar a cabo el procedimiento de donación de órganos.

Proceso de donación de órganos que fue aceptado por la familia de Marian Izaguirre, la influencer de TikTok tras su muerte.

“Al ser declarada con muerte cerebral, familiares de la joven fueron informados sobre la posibilidad de llevar a cabo el procedimiento de donación de órganos, lo cual fue aceptado, por lo que se notificó a la Fiscalía para dar inicio con las diligencias correspondientes“.