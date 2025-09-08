Marian Izaguirre, influencer de TikTok, se encuentra hospitalizada en estado crítico luego de haber sido localizada en una zona de Morelia, Michoacán, pues llevaba varios días desaparecida.

La influencer de TikTok con 4 millones de seguidores habría sido vista por última vez el 1 de septiembre a bordo de un vehículo y dejó de tener interacción en redes sociales, lo que levantó alertas.

Autoridades de seguridad del estado Michoacán informaron que Marian Izaguirre ya había sido encontrada, sin embargo, tuvo que ser trasladada a un hospital ya que se encuentra en estado crítico.

Marian Izaguirre, influencer de TikTok que estaba desaparecida, se encuentra estado es crítico en Michoacán

De acuerdo con la información, Marian Izaguirre, influencer de TikTok, fue localizada con vida en la ciudad de Morelia el pasado 6 de septiembre luego de que se reportara como desaparecida.

La Fiscalía de Michoacán reportó que la joven de 23 años, cuyo nombre completo es Flor Marian Izaguirre Pineda, tuvo que recibir atención de paramédicos y, después, trasladada a un hospital.

Cabe mencionar que hasta el momento no se ha revelado más información sobre las circunstancias de la desaparición de Marian Izaguirre o de su estado de salud solo se ha confirmado que se encuentra en estado crítico.

Marian Izaguirre, influencer de TikTok, localizada con vida en Michoacán; lo que se sabe de su desaparición

Los reportes indican que Marian Izaguirre habría tenido una discusión familiar, lo que llevó a la influencer de TikTok a salir de su domicilio en Uruapan y posteriormente, dejó el municipio.

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, aseguró que la influencer dejó el municipio por voluntad propia y no llevó consigo su teléfono móvil, por lo que la comunicación con ella se vio interrumpida.

La última vez que fue vista iba con dirección a la carretera libre a Pátzcuaro y estaba a bordo de un vehículo KIA color rojo, según las investigaciones, automóvil que también fue encontrado.

Marian Izaguirre, influencer de TikTok, se habría hospedado durante varios días en un hotel de Morelia, pero se hacen más diligencias para esclarecer los motivos de su desaparición y todo lo sucedido.