¿Quién es Marian Izaguirre? Se trata de la influencer que fue reportada como desaparecida luego de que fue vista por última vez en Uruapan, Michoacán, el pasado lunes 1 de septiembre.

Debido a la desaparición de la joven creadora de contenido, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán emitió una ficha de búsqueda, además de que puso en marcha la Alerta Alba.

Pero, ¿quién es Marian Izaguirre? Te contamos los siguientes detalles sobre la joven influencer y creadora de contenido que desapareció en Uruapan, Michoacán el 1 de septiembre:

¿Quién es Marian Izaguirre?

¿Cuántos años tiene Marian Izaguirre?

¿Marian Izaguirre está casada?

¿Cuál es el signo zodiacal de Marian Izaguirre?

¿Cuántos hijos tiene Marian Izaguirre?

¿Qué estudió Marian Izaguirre?

¿En qué ha trabajado Marian Izaguirre?

Ficha de búsqueda por la desaparición de Marian Izaguirre (FGE Michoacán )

¿Quién es Marian Izaguirre?

Marian Izaguirre es una influencer mexicana con más de 3.9 millones de seguidores en TikTok que desapareció tras ser vista por última vez el pasado lunes 1 de septiembre, en Uruapan, Michoacán.

Pese a no contar con mucho tiempo en plataformas digitales, la creadora de contenido se ha hecho de una gran base de seguidores, a quienes comparte videos de humor, estilo de vida, maquillaje y trends.

Su perfil combina bailes, lip syncs y personajes, destacando la serie “Super Agente Izaguirre”, donde interpreta escenas con humor, maquillaje bien producido y una narrativa visual tipo cápsula editorial.

Gracias a sus publicaciones, Mariana Izaguirre ha consolidado una nutrida base de fans que hasta el momento suman casi 4 millones en TikTok, donde acumula más de 134 millones de “me gusta”.

Además de TikTok, la influencer tiene presencia en Instagram, donde supera los 320 mil seguidores, pues comparte algunos de sus videos más exitosos, así como sesiones fotográficas y colaboraciones.

Marian Izaguirre desapareció el 1 de septiembre en Uruapan, Michoacán, luego de que fue vista a las 6 de la tarde abordando un Kia Río rojo, vestía blusa negra, chamarra beige y pantalón claro.

Por los hechos, la FGE activó la Alerta Alba y difundió su ficha en la que destaca que tiene un lunar en el hombro y una cicatriz; llevaba aretes plateados, pantalón de mezclilla, cabello corto y blusa negra.

Pese a los esfuerzos, hasta la noche del 3 de septiembre no se ha emitido noticia de su paradero, por lo que se solicita a la ciudadanía llamar al 800 614 2323 en caso de tener información de la influencer.

Marian Izaguirre (marianizaguirrep / X)

¿Cuántos años tiene Marian Izaguirre?

En la ficha de búsqueda que la FGE emitió para solicitar la colaboración de la ciudadanía para la localización de Flor Marian Izaguirre Pineda, se destaca que la influencer tiene 23 años de edad.

Marian Izaguirre (marianizaguirrep / X)

¿Marian Izaguirre está casada?

No existen registros públicos, ni menciones en medios de comunicación o en redes sociales, en las que se indique que Marian Izaguirre esté casada, a pesar de lo cual se desconoce su estado civil.

¿Cuál es el signo zodiacal de Marian Izaguirre?

En la misma ficha difundida para dar con el paradero de la influencer que desapareció en Uruapan, Michoacán, se indica que nació el 13 de noviembre de 2001, por lo tanto su signo zodiacal es Escorpio.

Marian Izaguirre (marianizaguirrep / X)

¿Cuántos hijos tiene Marian Izaguirre?

A pesar de que tiene una presencia muy activa en redes sociales debido su ocupación como influencer, Marian Izaguirre ha mantenido su vida familiar en el ámbito de lo privado.

Debido a ello, no se cuenta con información relacionada con su entorno personal y se desconoce si la joven que desapareció en Uruapan, Michoacán, el 1 de septiembre, tiene hijos.

¿Qué estudió Marian Izaguirre?

En lo que respecta a la formación académica que ha desarrollado Flor Marian Izaguirre Pineda, tampoco se cuenta con datos, toda vez que no existe una ficha curricular a su nombre que incluya dichos datos.

Marian Izaguirre (marianizaguirrep / X)

¿En qué ha trabajado Marian Izaguirre?

En cuanto a la experiencia laboral que ha desarrollado Marian Izaguirre, únicamente se cuenta con los datos relacionados con su faceta como creadora de contenido e influencer: