Te decimos de qué murió la mamá de Juanes -de 53 años de edad-, el pasado lunes 8 de septiembre de este 2025.

La mamá de Juanes, Alicia Vásquez, tenía 95 años de edad al momento de su muerte en Medellín, Colombia.

Juanes y Alicia Vásquez

¿De qué murió Alicia Vásquez, mamá de Juanes?

La mamá de Juanes, Alicia Vásquez, tenía 95 años de edad al momento de su muerte en Medellín, Colombia.

De acuerdo con diversos medios de comunicación, la mamá del cantante murió el lunes 8 de septiembre de este 2025 por presuntas causas naturales.

El cantante no ha dado detalles sobre el suceso ni ha hecho declaraciones públicas sobre lo que sería una de las mayores pérdidas en su vida.

Pues cabe recordar, el cantante mantuvo una relación cercana con Alicia Vásquez, quien inspiró su álbum del 2007 ‘La Vida Es Un Ratico…’ y canciones como ‘A Dios le pido’.

La última publicación en Instagram de Juanes tuvo lugar un día antes de la muerte de su mamá y fue una felicitación para su hija mayor, Luna Aristizábal, quien cumplió 22 años de edad.

De la misma manera, cabe mencionar, que ninguno de los hijos o la esposa del cantante han hecho comentarios sobre la muerte de Alicia Vásquez.

Juanes y Alicia Vásquez

Esto sabemos de la familia de Juanes tras la muerte de Alicia Vásquez

Hijo de Javier Aristizábal y Alicia Vásquez, Juanes es el menor de seis hermanos, cuatro varones y dos mujeres.

Actualmente, el cantante ha perdido a sus dos padres, cuyos rostros tiene tatuados en los brazos, y a su hermana Luz Cecilia, quien estuvo 27 años en estado vegetal.

En los años de 1990, Luz Cecilia sufrió una hemorragia durante el parto de su única hija, de la cual nunca pudo despertarse y finalmente murió durante el año 2019.

Por su parte, el cantante colombiano y su esposa Karen Martínez -de 46 años de edad- son padres de: Luna, Paloma y Dante Aristizábal.