El influncer brasileño Junior Dutra murió tras someterse a una cirugía que tuvo terribles consecuencias.

Junior Dutra tenía 31 años de edad y se sometió a una cirugía en marzo de 2025 para rejuvenecer su rostro.

Junior Dutra murió tras someterse a una cirugía estética

Tras someterse a una cirugía de rejuvenecimiento conocida como “Foxy Eye”, Junior Dutra comenzó a presentar síntomas que derivaron en su muerte.

Esta cirugía busca alargar y elevar los ojos.

El influencer enfrentó diversos problemas de salud y el pasado 3 de octubre murió tras sufrir una infección.

Junior Dutra padeció efectos secundarios como hematomas y falta de cicatrización en sus heridas, los cuales empeoraron con el paso de los meses.

El día de su muerte, Junior Dutra presentó problemas para respirar y se desvaneció, por lo que fue trasladado a un hospital.

Hasta el momento, no se ha revelado la causa de la muerte de Junior Dutra.

Hace unos meses, Junior Dutra demandó al médico Fernando Garbi por mala praxis al provocarle lesiones corporales.

Al respecto, Fernando Garbi negó que haya sido negligente durante la cirugía de Junior Dutra.

Junior Dutra reveló que sufría una grave infección tras su cirugía estética

En septiembre de 2025, Junior Dutra dio una entrevista en Feed Tv y reveló que padecía una infección tras someterse a la cirugía de rejuvenecimiento.

Junior Dutra compartió un video donde se veía su rostro hinchado y con hematomas.

El influencer mencionó que estaba bajo tratamiento médico y el pasado 3 de octubre comenzó a tener dificultad para respirar; horas después murió.

Junior Dutra publicó por última vez en Instagram en agosto, donde compartió varias fotos y aseguró estar “en paz con sus decisiones”.

Hasta el momento, se desconoce si autoridades brasileñas investigarán la muerte de Junior Dutra, quien acusó a su cirujano de seis delitos como:

Ejercicio ilegal de la medicina

Fraude

Lesiones corporales