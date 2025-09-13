Antes de su trágica muerte a los 23 años, la influencer de TikTok, Marian Izaguirre tuvo una última publicación en Instagram.
Última publicación de Marian Izaguirre con el trend de “¿Por qué te vas?” y que ha generado cientos de comentarios.
Esta fue la última publicación de Marian Izaguirre antes de su trágica muerte a los 23 años con “¿Por qué te vas?”
Antes de su trágica muerte a los 23 años, Marian Izaguirre tuvo una última publicación en la red social Instagram, misma en la que se subió al trend de “¿Por qué te vas?”, y que te dejamos a continuación:
Última publicación de Marian Izaguirre antes de su trágica muerte que compartió el pasado 31 de agosto, tan solo unos días antes de la desaparición de la influencer el pasado 2 de septiembre en Michoacán.
Última publicación de “¿Por qué te vas?” de Marian Izaguirre antes de su trágica muerte a los 23 años genera cientos de comentarios
La trágica muerte a los 23 años de Marian Izaguirre ha causado conmoción entre los internautas, pues tras confirmarse la noticia, su última publicación se ha viralizado.
Pues la última publicación de Marian Izaguirre antes de su trágica muerte se trata del trend de “¿Por qué te vas?”, y que le ha dado un nuevo significado.
Lo que ha hecho que los seguidores de la quien fuera influencer Marian Izaguirre dejen cientos de comentarios tras su trágica muerte.
“Descansa en paz mi hermosa flor , te vamos a extrañar demasiado mi hermosa florecita nos vemos cuando Dios también nos llame , te queremos demasiado y te vamos a extrañar demasiado, DESCANSA EN PAZ”.
“Hasta la próxima vida mi florecita…”
“Vuela alto florecita fuiste una gran amiga”
“Que tu alma encuentre la paz y sea libre de cualquier dolor que se te haya cruzado en este camino”.