El Comando Sur de Estados Unidos confirmó que la operación Lanza del Sur, la cual se trató de un nuevo ataque sobre una pequeña embarcación en aguas del Pacífico.

De acuerdo con el reporte oficial, el ataque dejó un saldo de dos presuntos narcotraficantes muertos, así como un sobreviviente rescatado por la Guardia Costera.

Con esto Estados Unidos mantiene la vigilancia de los mares, en una acción que fuera ordenada por el renombrado Departamento de Guerra y su titular, Pete Hegseth.

Operación Lanza del Sur: Estados Unidos suma otro ataque as

A través de un comunicado, el Comando Sur de Estados Unidos dio a conocer que, por órdenes de su comandante, el general Francis L. Donovan, se llevó a cabo un ataque contra una embarcación en el Pacífico.

Según señalaron, acciones de inteligencia detectaron que la lancha navegaba por rutas identificadas con actividad de narcotráfico, en la zona del Pacífico Oriental.

Derivado del ataque, dos sujetos que viajaban a bordo de la embarcación murieron al instante, en tanto se identificó que un tercero logró sobrevivir tras caer al mar.

Por tal motivo se activó un protocolo de búsqueda y rescate por parte de la Guardia Costera, para localizar y detener a este tercer individuo.

Operación Lanza del Sur: nuevo ataque de Estados Unidos en el Pacífico (Captura)

El ataque fue documentado mediante videos, los cuales muestran el momento exacto en que un proyectil impacta directamente la pequeña embarcación.

Esto generó una fuerte explosión sobre el océano, así como un incendio posterior que consumió por completo a la lancha.

Tras estos actos, la administración Trump reiteró que permanece vigilando los mares, con la intención de evitar actividades que pongan en riesgo la seguridad de Estados Unidos.