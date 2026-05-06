El Comado Sur de Estados Unidos anunció un golpe al narcotráfico, ya que realizó un nuevo ataque a un buque presuntamente del crimen organizado, en el Pacífico.

De momento, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, no ha brindado más detalles sobre el ataque al buque, como parte del operativo Lanza del Sur.

Sin embargo, el anuncio del Comando Sur se da tras la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, la tarde de este martes 5 de mayo, que se centraron en los esfuerzos de Estados Unidos.

Estados Unidos da nuevo golpe al narcotráfico en el Pacífico; hay tres muertos

Mediante redes sociales, el Comando Sur de Estados Unidos dio a conocer el nuevo ataque cinético letal en contra de un buque que, presuntamente, era operado por el narcotráfico en el Pacífico.

El Comando Sur también confirmó que en el ataque al buque fueron abatidos tres presuntos narcotraficantes —terroristas— hombres, sin señalar si había más tripulación.

Nuevo golpe al narcotráfico en el Pacífico: Estados Unidos anuncia ataque a buque (Comando Sur)

Acorde con el comando, el operativo estuvo bajo el mando del comandante Francis L. Donovan y fue perpetrado por la Fuerza de Tarea Conjunta de la Lanza del Sur.

Y fue tras trabajos de inteligencia que se confirmó que el buque estaba involucrado en operaciones del narcotráfico, sin señalar a alguna organización.

Aunado a que el buque circulaba por rutas conocidas por Estados Unidos para el tráfico de drogas, en las cuales ya ha hundido otras naves.

Estados Unidos destaca a su vez que el ataque al buque del narcotráfico no dejó daño a sus fuerzas armadas.

Marco Rubio visitó al Comando Sur mismo día del ataque al narcotráfico en el Pacífico

El Comando Sur también dio a conocer en sus redes que Marco Rubio realizó una visita en el marco del ataque al buque del narcotráfico y de la Conferencia de Jefes de Misión.

La misma, en la cual se reunió con altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos y del Departamento de Guerra, abordó la seguridad y estabilidad del Hemisferio Occidental.

Por lo mismo, se señalaron los esfuerzos colaborativos para contrarrestar el narcotráfico y avanzar en los objetivos de la estrategia de Seguridad Nacional en el hemisferio.

Marco Rubio se reunió a su vez con el comandante del operativo en el Pacífico de este 5 de mayo, con quien busca contrarrestar las amenazas en contra de Estados Unidos.