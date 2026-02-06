Se dio a conocer que un ataque de Estados Unidos a embarcación en el Pacífico dejó dos muertos.

Este jueves 5 de febrero, se confirmó el ataque de Estados Unidos contra un buque que transitaba por rutas marítimas de narcotráfico.

Estados Unidos ataca embarcación en el Pacífico; hay dos muertos confirmados

A través de redes sociales, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear de Estados Unidos informó sobre el ataque a una embarcación en el Pacífico Oriental.

De acuerdo con el Comando Sur, el ataque dejó dos personas muertas, quienes participaban en “operaciones de narcotráfico”.

La operación se llevó a cabo bajo la dirección del Comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, el General Francis L. Donovan.

Estados Unidos ataca embarcación en el Pacífico (@Southcom / X)

Durante el despliegue militar, ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido.

Junto con el informe del operativo, el Comando Sur compartió un clip en el que se ve el momento exacto donde se ve al buque estallar tras el ataque.

Cabe señalar que este es el primer ataque que se reporta en febrero 2026 por parte del Comando Sur de Estados Unidos.

No obstante, desde que comenzaron los operativos en septiembre 2025 contra embarcaciones sospechas de narcotráfico al menos 128 personas han muerto.

Esto como parte de la campaña Operación Southern Spear, que Donald Trump desplegó en su administración para combatir el tráfico de drogas a Estados Unidos.

Dichas acciones, han generado las denuncias de ONG´s como Human Rights Watch que califican los ataques como “ejecuciones extrajudiciales”.