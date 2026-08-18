El Centro de Rehabilitación, Inclusión y Autismo Tlaxcala (CRIAT) inició operaciones con una inversión estatal de 600 millones de pesos y capacidad para atender hasta mil 150 niñas, niños y adolescentes al año.

Durante la inauguración, encabezada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, el presidente de Fundación Teletón México, Fernando Landeros Verdugo, aseguró que las características del nuevo complejo lo colocan como uno de los proyectos de rehabilitación más avanzados del país.

“No tengo duda de que hoy Tlaxcala tiene el mejor centro de rehabilitación del país”, afirmó Landeros, quien destacó la infraestructura, el equipamiento y el modelo de atención implementado.

CRIAT Tlaxcala inicia operaciones. (cortesía)

El CRIAT es el primer centro bajo este esquema que fue construido, equipado y será operado en su totalidad con recursos del Gobierno de Tlaxcala, mientras que Fundación Teletón participó mediante asesoría y transferencia de conocimientos derivados de tres décadas de experiencia en atención especializada.

Landeros explicó que el modelo incorpora aprendizajes obtenidos en 30 años de operación de Fundación Teletón, periodo en el que la institución ha desarrollado 28 centros y brindado atención a cerca de un millón de niñas y niños.

CRIAT ya atiende a 479 pacientes

El complejo cuenta con una superficie superior a los 12 mil 500 metros cuadrados y actualmente brinda atención a 479 niñas, niños y adolescentes.

De ese total, 324 pacientes reciben servicios en las clínicas de rehabilitación y 155 son atendidos en la Clínica de Autismo. Además, más de 180 menores se encuentran en proceso de evaluación y otros 260 esperan incorporarse a los servicios.

Entre las áreas disponibles se encuentran:

Rehabilitación física, rehabilitación pulmonar

Hidroterapia, mecanoterapia, neurología infantil

Ortopedia pediátrica, audiología

Odontopediatría

Terapia ocupacional, terapia de lenguaje

Psicología y trabajo social.

El centro también dispone de tecnología especializada para trabajar la marcha, el movimiento, el equilibrio y la autonomía de los pacientes, además del tanque terapéutico de mayor tamaño en la entidad.

Buscan evitar traslados fuera de Tlaxcala

La gobernadora Lorena Cuéllar señaló que uno de los objetivos principales del proyecto es reducir los traslados que durante años realizaron familias tlaxcaltecas hacia otras entidades para acceder a terapias, diagnósticos y atención especializada.

Durante su mensaje, la mandataria recordó que la creación de un espacio de estas características surgió a partir de su experiencia como maestra de educación especial hace aproximadamente 25 años.

“Este sueño empezó con ustedes. Ustedes fueron mi inspiración y hoy, por fin, se cumple un sueño que esperé toda una vida”, dijo ante antiguos alumnos que asistieron a la inauguración.

Cuéllar Cisneros también reconoció la participación de la presidenta honorífica del Sistema Estatal DIF, Mariana Espinosa de los Monteros, así como del personal médico, terapeutas y especialistas involucrados en la puesta en marcha del inmueble.

CRIAT Tlaxcala inicia operaciones. (cortesía)

Espinosa de los Monteros sostuvo que el CRIAT busca responder a una demanda histórica de las familias que debían salir del estado para encontrar servicios de rehabilitación.

Para quienes recorrieron kilómetros, reorganizaron su vida, hicieron cuentas, esperaron una cita y volvieron a intentarlo una y otra vez; para todas esas familias, aquí está el CRIAT. Mariana Espinosa de los Monteros, presidenta honorífica del Sistema Estatal DIF

Federación apoyará a familias con tratamientos

El Gobierno de México también participará en el esquema de atención mediante la Secretaría de Bienestar, que otorgará apoyos a las familias para cubrir los costos de los tratamientos que reciban sus hijas e hijos en el CRIAT.

Con este mecanismo, la inversión estatal destinada a la construcción, equipamiento y operación del centro se complementará con recursos federales para facilitar el acceso de los pacientes a los servicios.

CRIAT Tlaxcala inicia operaciones. (cortesía)

A nombre de los beneficiarios, Lizet Villalba Pineda, madre de Leonardo Gael Sánchez Villalba, aseguró que la apertura del centro amplía las posibilidades de atención para las familias de la entidad.

Gracias por creer en nuestros hijos; gracias por demostrar que cuando trabajamos unidos, gobierno, instituciones, especialistas y familias, realmente podemos transformar vidas. Lizet Villalba Pineda, madre de beneficiario

Tras el corte de listón y la develación de la placa inaugural, el CRIAT quedó formalmente en operación con un modelo enfocado en la atención integral de personas menores de edad con discapacidad y autismo, así como en su rehabilitación y autonomía.