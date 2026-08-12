Lorena Cuéllar encabezó la inauguración de las nuevas instalaciones del Centro Integral de Reacción Inmediata (CIRI) y la entrega de unidades vehiculares a la Unidad Regional de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), con el objetivo de reforzar el combate a la delincuencia y mejorar las condiciones de seguridad para las familias de la zona poniente de Tlaxcala.

Durante el acto, la gobernadora también entregó una unidad para el traslado de pacientes con cáncer, como parte de las acciones de su administración en materia de salud.

Estas medidas se suman a la construcción de la Unidad de Radioterapia y Radiocirugía, que contará con un acelerador lineal de alta y baja energía para ofrecer tratamientos oncológicos de alta precisión y evitar que pacientes tlaxcaltecas tengan que trasladarse a otros estados para recibir atención.

Lorena Cuéllar entrega CIRI y unidades para reforzar seguridad en Calpulalpan. (Cortesía)

Lorena Cuéllar destaca inversión de 317 millones de pesos en Calpulalpan

Lorena Cuéllar Cisneros destacó que su administración ha destinado 317 millones de pesos adicionales al presupuesto de Calpulalpan para impulsar obras, infraestructura y acciones de bienestar social.

La gobernadora señaló que las nuevas instalaciones del CIRI permitirán mejorar las condiciones de seguridad de las familias, mientras que la unidad para el traslado de pacientes con cáncer representa un apoyo para quienes requieren atención especializada.

En materia de salud, resaltó que la construcción de la Unidad de Radioterapia y Radiocirugía permitirá que los pacientes reciban tratamientos oncológicos en Tlaxcala, sin necesidad de viajar a otras entidades.

Por su parte, la titular de la FGJE, Ernestina Carro Roldán, destacó que la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal permite fortalecer las labores de procuración de justicia.

Como parte de las acciones para reforzar los operativos, fueron entregadas 10 camionetas a elementos de la Policía de Investigación.

La instalación del CIRI se formalizó mediante un convenio de comodato con el Ayuntamiento de Calpulalpan, lo que permitirá brindar mejores condiciones al personal de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como fortalecer la coordinación para combatir la delincuencia.

Lorena Cuéllar entrega CIRI y unidades para reforzar seguridad en Calpulalpan. (Cortesía)

Calpulalpan reconoce respaldo de Lorena Cuéllar

El presidente municipal de Calpulalpan, José Manuel Jiménez del Razo, destacó el respaldo del Gobierno de Tlaxcala al municipio y señaló que estas acciones permitirán ofrecer una atención más cercana y eficiente a la ciudadanía.

Durante el acto protocolario, la gobernadora Lorena Cuéllar estuvo acompañada por el secretario de Seguridad Ciudadana, Alberto Martín Perea Marrufo.

Asimismo, fue testigo de la entrega de 13 camionetas a autoridades de las comunidades y de un turibús por parte del Ayuntamiento de Calpulalpan.

Las unidades estarán destinadas a mejorar la atención ciudadana y contribuir al impulso de las actividades turísticas del municipio.