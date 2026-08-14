El Gobierno de Tlaxcala, encabezado por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, continúa fortaleciendo la infraestructura y promoción deportiva como una herramienta clave de inclusión, desarrollo y generación de oportunidades.

Como muestra de este compromiso, la entidad se convirtió en la sede del Campeonato Nacional Selectivo de Golbol Femenil y Varonil Tlaxcala 2026, evento que reunió a 23 equipos de 13 estados del país, reafirmando la capacidad del estado para organizar competencias de alto nivel.

La administración estatal impulsa una visión donde todas y todos tengan espacio para desarrollar sus talentos. Por ello, la realización de este torneo representa un paso firme hacia la consolidación del deporte adaptado y la inclusión social.

Tlaxcala es sede del Campeonato Nacional Selectivo de Golbol 2026 con 23 equipos del país. (Cortesía)

Tlaxcala, la CONADE y la FEMEDECIDIV suman esfuerzos por el deporte inclusivo

El certamen contó con el respaldo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), el Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET) y la Federación Mexicana del Deporte para Ciegos y Débiles Visuales (FEMEDECIDIV).

Entre las delegaciones participantes destacaron Jalisco, Oaxaca, Sonora, Veracruz, Ciudad de México, Puebla, Sinaloa, Durango, Estado de México, Querétaro, Chiapas, Nuevo León y la entidad anfitriona, Tlaxcala.

En el plano competitivo:

Rama femenil (10 equipos): El estado de Jalisco se coronó con el primer lugar.

Rama varonil (13 equipos): El Estado de México se proclamó campeón nacional.

Más allá de los trofeos, el campeonato funcionó como un escaparate para el seguimiento de deportistas de alto rendimiento. Ocho visores oficiales (cuatro por rama) evaluaron el desempeño de las y los atletas para integrarlos al ranking nacional y proyectarlos hacia futuros procesos selectivos internacionales.

A la ceremonia inaugural asistieron Lourdes Anahí Vázquez Rodríguez, en representación de Deporte Adaptado de la CONADE; Daniel Moncayo Cervantes, director del IDET, y Efraín Mora García, presidente de la FEMEDECIDIV.