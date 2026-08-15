La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros asistió a la edición 2026 de la “Noche que Nadie Duerme” en Huamantla, una de las expresiones culturales y religiosas más emblemáticas de Tlaxcala, que cada 14 de agosto transforma las calles del Pueblo Mágico con alfombras de arte efímero elaboradas para el paso de la Virgen de la Caridad.

Noche que Nadie Duerme 2026. (cortesía)

Desde horas antes de la procesión, familias enteras, artesanos y vecinos participaron en la elaboración de los diseños con aserrín, flores y pigmentos naturales, una práctica transmitida por generaciones que durante más de tres siglos ha convertido la fe y la creatividad popular en una de las principales cartas de presentación de Huamantla ante México y el mundo.

La gobernadora Lorena Cuéllar reconoció durante el recorrido, la dedicación de quienes mantienen viva esta tradición y destacó el ambiente que cada año distingue a la celebración.

Es la magia que se vive con todos los artesanos, con las familias que por tradición ponen de colores las calles de Huamantla, y qué felicidad tener la oportunidad, un año más, de venir a admirar estas alfombras hermosas. Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala

Noche que Nadie Duerme 2026. (cortesía)

Noche que Nadie Duerme fortalece el turismo en Tlaxcala

Cuéllar Cisneros señaló que la Noche que Nadie Duerme representa también un importante motor turístico y económico para la región, debido a la llegada de visitantes de distintas entidades del país y del extranjero, que además de presenciar la procesión conocen la gastronomía, los espacios culturales y otros atractivos del municipio.

Recordó que Huamantla ha alcanzado una importante proyección internacional a partir de su tradición alfombrista, como ocurrió con el Récord Guinness logrado mediante la elaboración de siete kilómetros de alfombras, resultado del talento y la organización comunitaria que caracterizan al municipio.

Noche que Nadie Duerme 2026. (cortesía)

A este reconocimiento se suma la incorporación, en 2025, de la Noche que Nadie Duerme al Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de México, lo que fortalece las acciones para preservar y transmitir esta expresión cultural a las nuevas generaciones.

La gobernadora de Tlaxcala explicó que este posicionamiento forma parte de una estrategia estatal que busca convertir la riqueza cultural, deportiva y natural de Tlaxcala en oportunidades de desarrollo para las familias. Señaló que en los últimos años, en la entidad se han abierto 28 nuevos hoteles y se ha registrado un crecimiento significativo en la llegada de turismo extranjero.

Este gobierno le ha apostado mucho al turismo porque nos ha permitido generar una derrama económica importante en beneficio de los tlaxcaltecas. También el deporte nos ha ayudado a traer visitantes; hoy llevamos nueve eventos mundiales y en octubre tendremos el Mundial de Tiro con Arco. Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala

Noche que Nadie Duerme 2026. (cortesía)

Durante su visita, la gobernadora, Lorena Cuellar estuvo acompañada por la presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, y convivió con familias, artesanos y visitantes que participaron en esta celebración.

Con la Noche que Nadie Duerme, Huamantla convirtió sus calles en una expresión colectiva de fe, arte e identidad, y a demostrar cómo una tradición preservada durante siglos puede convertirse también en un poderoso elemento de promoción turística y desarrollo económico para Tlaxcala.