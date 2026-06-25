Brooke Rollins, actual secretaria de Agricultura de Estados Unidos es una abogada responsable de desarrollar y ejecutar leyes relacionadas con su cargo.

La secretaria Brooke Rollins está a cargo de la crisis provocada por el gusano barrenador en cooperación con el gobierno de México.

Aquí te contamos todo lo que sabemos de Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de Estados Unidos, como:

¿Quién es Brooke Rollins?

¿Cuántos años tiene Brooke Rollins?

¿Cuál es el signo zodiacal de Brooke Rollins?

¿Brooke Rollins tiene esposo?

¿Brooke Rollins tiene hijos?

¿Qué estudió Brooke Rollins?

¿Cuál es la trayectoria de Brooke Rollins? y más

¿Quién es Brooke Rollins?

Brooke Leslie Rollins es una abogada y funcionaria política originaria de Glen Rose, Texas.

En febrero de 2025 tomó protesta como secretaria de Agricultura en el segundo periodo presidencial de Donald Trump; sin embargo, en su administración anterior fue directora interina del Consejo de Política Nacional.

¿Cuántos años tiene Brooke Rollins?

Brooke Rollins nació el 10 de abril de 1972, por lo que actualmente tiene 54 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Brooke Rollins?

Ya que Brooke Rollins cumple años el 10 de abril, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos nació bajo el signo zodiacal de Aries.

¿Brooke Rollins tiene esposo?

Sí, Brooke Rollins tiene esposo, se trata de Mark Rollins, ingeniero civil por la Universidad de Texas que se ha dedicado al sector privado.

¿Brooke Rollins tiene hijos?

Brooke Rollins y su esposo Mark comparten 4 hijos; sin embargo, se desconocen sus géneros y edades.

De acuerdo con la información oficial del gobierno de Estados Unidos, sus hijos son muy activos por lo que los llevan a partidos de béisbol, exposiciones ganaderas, clases de piano y partidos de fútbol americano.

¿Qué estudió Brooke Rollins?

Brooke Rollins estudió una licenciatura en Desarrollo Agrícola en la Universidad de Texas A&M.

Además tiene un doctorado en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas.

¿Cuál es la trayectoria de Brooke Rollins?

Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de Estados Unidos, se ha desempeñado en el sector público en la administración de Donald Trump.

Durante la primera administración Trump trabajó en la Oficina de Innovación Estadounidense, así como en el consejo de Política Nacional y Asistente presidencial en iniciativas estratégicas.

Actualmente es la encargada de políticas agrícolas, apoyo a productores y seguridad alimentaria; durante el inicio de su carrera fue asesora del exgobernador de Texas Rick Perry.

Sin embargo, también se ha desempeñado en como: