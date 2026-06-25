La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, visitará México para inaugurar la planta contra el gusano barrenador.

Claudia Sheinbaum señaló que la funcionaria estadounidense estará presente en la inauguración de la fábrica de moscas contra el gusano barrenador en Chiapas el próximo sábado 27 de junio.

“Viene la secretaria Rollins, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos a inaugurar la planta de moscas estériles para atender la plaga del gusano barrenador” Claudia Sheinbaum

Asimismo, resaltó que se trata de un trabajo de cooperación bilateral que se puso en marcha con recursos tanto de México como de Estados Unidos.

Sheinbaum inaugurará planta contra gusano barrenador junto con Rollins y Johnson

Claudia Sheinbaum compartió que el próximo sábado 27 de junio acudirá a Chiapas para la inauguración de la planta de moscas para combatir el gusano barrenador.

Asimismo, resaltó que a esta inauguración asistirá la secretaria de Agricultura Brooke Rollins, así como el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

“Vamos a estar juntos en Chiapas junto con el embajador. Esta es una prueba, por ejemplo, de la gran colaboración que hay” Claudia Sheinbaum

La presidenta resaltó que esto es una muestra de la colaboración que hay entre ambos países, no solo en materia económica o seguridad, sino en sanidad y agricultura.

Sheinbaum revela que planta contra el gusano barrenador cuenta con recursos de Estados Unidos y México

Por otra parte, la presidenta resaltó que esta planta de moscas estériles en Chiapas se realizó con inversión de los gobiernos de México y Estados Unidos.

Asimismo, reiteró que se trata de una más de las acciones bilaterales para el beneficio de ambas naciones.

Claudia Sheinbaum resaltó que para la fábrica de moscas contra el gusano barrenador se ha mantenido la comunicación constante entre las secretarías de Agricultura para poder atender este importante tema.

“Para la realización de esta planta hubo recursos de México, hubo recursos de Estados Unidos y hay un diálogo permanente entre la Secretaría de Agricultura de México y la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos para poder atender este tema” Claudia Sheinbaum

Además, resaltó que México va a “buscar siempre una buena relación con el gobierno de Estados Unidos” sin dejar de defender los principios que mandata la Constitución.