El nombre de Ana Gabriela Amato se ha viralizado en las redes sociales por la actuación que ha tenido su esposo Julián Quiñones en el Mundial 2026.

Ana Gabriela no ha dejado de apoyar a Julián Quiñones ahora que se ha convertido en el nuevo referente de la Selección de México.

¿Quién es Ana Gabriela Amato, esposa de Julián Quiñones?

Ana Gabriela Quiñones Amato es una modelo e influencer mexicana reconocida principalmente por ser la esposa del futbolista Julián Quiñones, delantero de la Selección de México.

Ana Gabriela Amato, esposa de Julián Quiñones (@julianquinones33 / Instagram )

Se le considera uno de los mayores motores del futbolista; lo acompaña habitualmente en sus partidos, celebra sus victorias en la cancha y viajan juntos a destinos internacionales.

Aunque mantiene una comunidad activa de seguidores, actualmente su cuenta de Instagram se encuentra en modo privado.

En sus redes se describe como una apasionada del fitness, el ejercicio, la fotografía y el estilo de vida saludable.

Suele compartir aspectos de su vida cotidiana, sus rutinas de gimnasio y momentos familiares.

¿Cuántos años tiene Ana Gabriela Amato, esposa de Julián Quiñones?

No hay información sobre la fecha de nacimiento de Ana Gabriela Amato.

¿Quién es el esposo de Ana Gabriela Amato?

Ana Gabriela Amato se casó con el futbolista Julián Quiñones.

Ana Gabriela Amato, esposa de Julián Quiñones (@julianquinones33 / Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Ana Gabriela Amato, esposa de Julián Quiñones?

Ana Gabriela Quiñones es del signo zodiacal Piscis.

¿Cuántos hijos tiene Ana Gabriela Amato, esposa de Julián Quiñones?

Junto a Julián Quiñones, Ana Gabriela tiene una hija llamada Alana.

Ana Gabriela también tiene un hijo llamado Lionel de una relación anterior.

¿Qué estudió Ana Gabriela Amato, esposa de Julián Quiñones?

Ana Gabriela Amato es licenciada en comunicación.

¿En qué ha trabajado Ana Gabriela Amato, esposa de Julián Quiñones?

Ana Gabriela Amato suele estar muy activa en las redes sociales, pero sobre todo dedica su vida al cuidado de sus hijos.

Además, Ana Gabriela Amato sele compartir que acompaña a Julián Quiñones en sus partidos e incluso cuando son en otros países.