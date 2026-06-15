El diputado Eruviel Ávila Villegas destacó proyectos como Olinia, Kutsari, Ixtli y la supercomputadora Coatlicue durante su reunión con Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

Reconoció el trabajo de la dependencia para hacer realidad este tipo de iniciativas que posicionan a México como potencia tecnológica en la región.

México está viviendo un gran momento en el desarrollo científico y tecnológico, con el impulso de la presidenta científica Claudia Sheinbaum y el compromiso de la secretaria Rosaura Ruiz. Eruviel Ávila Villegas, Diputado por el Estado de México.

Eruviel Ávila resalta proyectos estratégicos de México en movilidad, conectividad e innovación tecnológica

El legislador recordó la reciente presentación del automóvil eléctrico Olinia, el proyecto Kutsari para el desarrollo de semiconductores y la supercomputadora Coatlicue, que se convertirá en la más poderosa de América Latina.

También destacó la Misión Ixtli, orientada a la creación de satélites, como parte de una visión de largo plazo para consolidar a México como referente en innovación, ciencia y tecnología.

Desde la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, que preside, Ávila anticipó el desarrollo de una Ley de Inteligencia Artificial a la altura de estos proyectos y de las exigencias del mundo actual.

El diputado también resaltó las oportunidades que se están generando para profesionales y estudiantes de áreas científicas y tecnológicas.

Acompañado por la senadora Susana Harp, presidenta de la Comisión de Ciencia en la Cámara Alta, anunció que próximamente se realizará una reunión bicameral para respaldar estas iniciativas desde el Congreso de la Unión.