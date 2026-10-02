Federico Fernández, titular de la Fiscalía de Coahuila, externó que los agresores del ataque en la secundaria de Torreón fueron detenidos, pero sus padres aún no se presentan.

Asimismo, Fernández apuntó que los agresores si bien eran exestudiantes de la secundaria de Torreón, Coahuila decidieron perpetrar el ataque por la cercanía a sus casas y porque conocían el plantel.

Padres de los agresores del ataque en Torreón no se han presentado ante las autoridades

El ataque en la Secundaria General Núm. 13 en Torreón que se vivió un con armas blancas perpetrado por exalumnos, mismos que fueron detenidos de forma inmediata.

Sin embargo, Federico Fernández informó con Azucena Uresti que los tutores de los dos detenidos por el ataque no han acudido al Ministerio Público (MP). Pero por otra parte, argumenta que estos vivían con sus abuelos y madre de familia en una zona cercana a la ubicación de la escuela.

“Estamos en búsqueda de hacer contacto con los familiares de los dos presuntos responsables que se encuentran a disposición del MP. No se han presentado los padres, no hemos podido localizarlos, sabemos que vivían con los abuelos y con la madre”. Federico Fernández, fiscal de Coahuila.

Asimismo, apuntó que sus declaraciones y por el fanatismo que tenían hacia otros perpetradores, da a la Fiscalía el contexto de “un entorno familiar disgregado”.

Ataque en Torreón: agresores eligieron el lugar por conocerlo

El fiscal también externó que las primeras indagatorias apuntan que los agresores sí fueron alumnos de la secundaria de Torreón. Sin embargo, no fue este el motivo que los llevó a decidir que atacarían este lugar.

Federico Fernández dijo que aunque se decía que los alumnos podían haber vivido violencia cuando cursaron ahí su preparación, lo descartó y argumentó que estos apuntaron solamente a la familiaridad con las instalaciones y a que se ubicaban cerca de sus casas.

Por otra parte, Fernández también mencionó que si bien los agresores estudiaron ahí la secundaria, no concluyeron en la Secundaria General Núm. 13 su educación básica.