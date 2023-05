Ricardo Mejía Berdeja, candidato del Partido del Trabajo (PT) por la gubernatura de Coahuila en las elecciones 2023, aseguró que primero preferiría estar muerto antes que declinar por Armando Guadiana, aspirante de Morena.

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, invitó a Ricardo Mejía Berdeja a declinar en favor de Armando Guadiana y el proyecto de la Cuarta Transformación. Esto sucedió por primera vez el 2 de mayo de 2023, antes del segundo debate.

El dirigente de Morena reiteró su postura el 16 de mayo durante una conferencia de prensa, en la cual también dijo que buscaría Lenin Pérez, candidato del Partido Verde, para que ambos declinaran en favor de Armando Guadiana.

En ese contexto respondió Ricardo Mejía Berdeja a la dirigencia nacional de Morena.

Ricardo Mejía Berdeja negó la posibilidad declinar en favor de Armando Guadiana durante un acto político por las elecciones 2023. Aseguró ser el candidato de los hombres y mujeres que tienen hambre y sed de justicia en Coahuila.

“Estoy bien con mi consciencia y defiendo causas justas. No toda la política es mercantilismo, regateo, y el tiempo de Coahuila es ahora. No somos rehenes de coyunturas futuras del 24, ya vendrá el 24 y apoyaremos a quien sea candidata o candidato”, dijo.

Ricardo Mejía Berdeja fue cuestionado desde la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) del 25 de mayo de 2023. El mandatario le pidió al candidato del PT que no use su nombre para ganar votos.

“Yo no tengo relación con Ricarda Mejía. Aquí estaba con nosotros y se fue sin decir adiós y no quiero -creo que esto lo puedo decir sin que me vayan a afectar-: No quiero que se use mi nombre porque no tengo relación con él. Se me hace un acto de deshonestidad estar utilizando mi nombre para una campaña cuando no tengo yo relación”.

AMLO