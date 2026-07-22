Alma Belén Arenas, regidora de Tempoal, solicitará licencia para separarse de su cargo luego de que sujetos armados balearon su domicilio en Veracruz durante la madrugada del pasado lunes 21 de julio.

El coordinador del PT en Veracruz fue quien informó que Alma Belén Arenas Ochoa se encuentra bien y adelantó que pedirá licencia de un mes para atender la situación del ataque armado en su casa.

Pero ¿quién es Alma Belén Arenas Ochoa? Te decimos todo lo que se sabe de la regidora del Partido del Trabajo (PT) en Tempoal que solicitará licencia.

¿Quién es Alma Belén Arenas Ochoai?

Alma Belén Arenas Ochoa es militante del PT y se desempeña como regidora primera del Ayuntamiento de Tempoal en la administración municipal 2026-2029 de esta comunidad del estado de Veracruz.

¿Quién es Alma Belén Arenas Ochoa? Regidora del PT en Tempoal, Veracruz (Belen Arenas)

En los últimos meses, Alma Belén Arenas ha cobrado relevancia pública por denunciar presuntos actos de violencia política de género y, recientemente, por el ataque armado contra su domicilio.

¿Qué edad tiene Alma Belén Arenas Ochoa?

Alma Belén Arenas Ochoa tiene 37 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Alma Belén Arenas Ochoa?

Dado que Alma Belén Arenas Ochoa nació el 29 de mayo de 1989, su signo zodiacal es Géminis.

¿Alma Belén Arenas Ochoa está casada?

Alma Belén Arenas Ochoa está casada con Eduardo Cadena, empresario de Veracruz.

¿Quién es Alma Belén Arenas Ochoa? Regidora del PT en Tempoal, Veracruz (Belen Arenas)

¿Alma Belén Arenas Ochoa tiene hijos?

De acuerdo con sus redes sociales, Alma Belén Arenas Ochoa tiene un hijo de apenas 3 años de edad.

¿Qué estudió Alma Belén Arenas Ochoa?

Alma Belén Arenas Ochoa estudió la licenciatura de Arquitectura en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y realizó un proceso de movilidad estudiantil en la Universidad Autónoma de Yucatán.

¿Cuál es la trayectoria de Alma Belén Arenas Ochoa?

Alma Belén Arenas Ochoa es regidora primera de Tempoal, cargo obtenido como representante del PT. Actualmente, forma parte de la Comisión de Hacienda dentro del cabildo municipal.

En mayo de 2026, la regidora presentó un juicio para la protección de sus derechos político-electorales al denunciar que el alcalde Martín Francisco Meraz obstaculizaba el desempeño de sus funciones.

Alma Belén Arenas, regidora de Tempoal, pedirá licencia tras ataque armado a su domicilio

Un grupo de sujetos armados disparó contra el domicilio de Alma Belén Arenas y contra su vehículo. Los reportes indican que la regidora de Tempoal está bien, pero aún se desconoce el móvil del ataque.

Tras el ataque armado, se anunció que Alma Belén Arenas solicitaría licencia por un mes para atender la situación y presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de Veracruz.

La licencia de Alma Belén Arenas se anunció a través de Vicente Aguilar Aguilar, coordinador del PT en Veracruz, quien exigió a la Fiscalía del estado a realizar la investigación para identificar y detener a los responsables.