Sandra Cuevas afirmó que la senadora Cynthia López Castro podría ser la posible candidata de Morena para buscar la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México (CDMX) en las elecciones 2027.

En entrevista para Reporte Índigo, Sandra Cuevas aseguró que Cynthia López Castro luce como la figura más sólida del oficialismo para buscar quitar a la oposición de la alcaldía Cuauhtémoc.

“A la única persona que yo le veo una fuerza importante (para 2027) y además inteligencia es a Cynthia López Castro. Cynthia López Castro lleva muchísimos años trabajando en la alcaldía Cuauhtémoc”. Sandra Cuevas

Sandra Cuevas coloca a Cynthia López Castro como fuerte candidata de Morena a la alcaldía Cuauhtémoc en 2027

En la víspera del proceso electoral 2027 para la CDMX, Sandra Cuevas afirmó en entrevista que Cynthia López Castro podría ser la candidata de Morena para contender contra Alessandra Rojo de la Vega.

Según la exalcaldesa de dicha demarcación, la actual senadora por Morena posee la trayectoria y la capacidad de gestión necesarias para recuperar el control de esta zona clave de la CDMX.

“Es una persona preparada, es una persona inteligente, es una persona que sabe de política, es una persona que además sabe coordinar esfuerzos”. Sandra Cuevas

Según indicó, Morena estaría cometiendo una posible equivocación al elegir un aspirante que tenga vínculos con el diputado Ricardo Monreal, quien fungió como alcalde de dicha demarcación de 2015 a 2017.

De acuerdo con Sandra Cuevas, el legislador morenista mantiene el control de la vía pública en la alcaldía Cuauhtémoc, algo que los habitantes de esta zona no pasarán por alto en una votación.

Respecto a otros aspirantes como Arturo Ávila o Emilio Villar, los calificó de carecer de la fuerza o la madurez política requerida para contender en unas elecciones por voto popular.

Por ello, Cuevas aseguró que López Castro cuenta con la capacidad para presentar una candidatura firme por Morena, siendo a su consideración la única que cuenta con posibilidades de ganar la alcaldía Cuauhtémoc en 2027.