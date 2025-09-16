Una lluvia de drones se registró en el Grito de Independencia 2025 en el municipio de Piedras Negras, Coahuila, este 15 de septiembre ya que estos chocaron entre sí y no se pudo llevar a cabo él espectáculo esperado por las fiestas patrias.

La fiesta del Grito de Independencia 2025 en Piedras Negras se vio atropellada por el desplome masivo de drones, pero a pesar de ello no cayó el ánimo.

El espectáculo de drones organizado en una plaza pública con los colores verde, blanco y rojo inició mal desde que al elevarse los drones parte de ellos se quedaron en el suelo.

“Piedras Negras”:

Porque anoche fracasó su show de drones tras múltiples choques pic.twitter.com/iD0u9RFExC — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) September 16, 2025

Una vez que parte de ellos se elevó intentaron hacer maniobras, pero comenzaron a chocaron a caer en el concreto.

Después de la lluvia de drones y ante el intento de hacer los desplazarse decidieron abortar la misión y bajar los pocos que quedaban en el aire.

Desplome masivo de “Drones del Bienestar” en Piedras Negras y ya los llaman arruina Grito de Independencia 2025

“Drones del Bienestar” y “parecen luciérnagas después que les echaron Raid, fueron algunos de los comentarios al respecto.

“Ya se le quebró todo” y “chocaron entre ellos”, fueron algunas de las opiniones en vivo sobre espectáculo fallido.

A pesar de ello, algunos asistentes valoraron el trabajo que se pretendió hacer y algunos chiflaron para apoyar el intento de hacer un espectáculo como los que se hacen en otros sitios del país y del mundo.

¿Jacobo Rodríguez tuvo que ver con espectáculo fallido de drones? Asegura que representan al país “cayéndose a pedazos

Algunos culparon al alcalde de Piedras Negras, Coahuila, el polémico Jacobo Rodríguez, no obstante, de acuerdo con las fotografías del evento principal este habría sido realizado en una plaza distinta a la principal.

Otros más destacaron la actitud de los organizadores, no obstante, dijeron que esa era una representación de la nación que está cayendo a pedazos y del gobierno municipal, ambos de Morena.