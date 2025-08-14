Jacobo Rodríguez, alcalde de Piedras Negras, Coahuila, se vio envuelto en la polémica luego de que se fue en contra de una reportera quién lo cuestionó sobre si se sometería a la misma prueba de antidoping que le impuso a los bomberos.

Desde redes sociales se criticó al alcalde, y aseguraron que la actitud que tomó ante el cuestionamiento no fue la correcta e incluso señalaron que se trata de violencia de género.

Si bien Jacobo Rodríguez salió a explicar la situación que generó la polémica, no se disculpó y, en su lugar, se volvió a ir en contra de la reportera, a quien señaló como alguien que “históricamente” lo ha golpeteado y por ello existe una “relación de fricción” porque es adversaria de su gobierno.

Aquí te contamos todo lo que sabemos de Jacobo Rodríguez, alcalde de Piedras Negras, Coahuila, como:

¿Quién es Jacobo Rodríguez?

¿Cuántos años tiene Jacobo Rodríguez?

¿Qué signo zodiacal es Jacobo Rodríguez?

¿Jacobo Rodríguez tiene esposa?

¿Jacobo Rodríguez tiene hijos?

¿Qué estudió Jacobo Rodríguez?

¿Cuál es la trayectoria de Jacobo Rodríguez? y más

¿Quién es Jacobo Rodríguez?

Jacobo Rodríguez, cuyo nombre completo es Carlos Jacobo Rodríguez González, se vuio envuelto en la polémica luego de que, durante una conferencia se fuera contra una reportera que lo cuestionó sobre las pruebas de antidoping para bomberos y si él se sometería la mismo análisis.

Ante la pregunta sobre si se sometería a la misma prueba a la que sometió a los bomberos del municipio, el alcalde, en lugar de responder, se fue en contra de la reportera, a quien acusó de “no hacer nada” además de molestar a los regidores.

“¿Nunca vienes a la mañanera y hoy vienes a querer atacarme de esa manera? O sea, qué comportamiento has visto tú en mí para que tú pienses que ando drogado...En qué trabajas, te la pasa ahí con los regidores, ahí molestando y perdiendo el tiempo…aburres ahí, no haces nada, quitas el tiempo nada más…Todos me lo dicen, ¿Qué haces en las oficinas de los regidores, a eso te dedicas, a molestar a los regidores?" Jacobo Rodríguez

¿Cuántos años tiene Jacobo Rodríguez?

Jacobo Rodríguez, alcalde de Piedras Negras, tiene actualmente 37 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Jacobo Rodríguez?

El cumpleaños de Jacobo Rodríguez, alcalde de Piedras Negras, es el 1 de marzo, por lo que nació bajo el signo zodiacal de piscis.

¿Jacobo Rodríguez tiene esposa?

Se desconoce su el alcalde Jacobo Rodríguez tiene esposa.

¿Jacobo Rodríguez tiene hijos?

Asimismo, se desconoce si el alcalde Jacobo Rodríguez tiene hijos.

¿Qué estudió Jacobo Rodríguez?

De acuerdo con la plataforma Saber Votar, Jacobo Rodríguez tiene como último grado de estudios la preparatoria.

¿Cuál es la trayectoria de Jacobo Rodríguez?

Actualmente es alcalde de Piedras Negras, Coahuila, de la mano de Morena y el PT; sin embargo, no es la primera vez que participa en comicios locales.

Ha sido candidato a la presidencia municipal de Piedras Negras en otras dos ocasiones, esto en los procesos electorales de 2021 y 2023.

Asimismo, en 2023 también fue candidato a diputado local por el distrito 2 de Coahuila por Morena.