La Fiscalía General del Estado de Baja California clasificó como terrorismo el ataque con drones a sus instalaciones en Playas de Tijuana, registrado el pasado miércoles 15 de octubre.

María Elena Andrade Ramírez, fiscal de Baja California, aseguró que el ataque, que fue histórico en el estado, será clasificado como terrorismo.

FGE de Baja California (Captura de pantalla)

La fiscal de Baja California informó que el ataque con drones que se reportó alrededor de las 7:00 de la noche del 15 de octubre en sus instalaciones en Tijuana, será calificado como terrorismo.

“(Será clasificado como) terrorismo y lo que resulte. Conforme se den los hechos ya vamos viendo qué otro tipo penal se puede actualizar”. María Elena Andrade Ramírez, fiscal de Baja California

Asimismo, la titular de la FGE de Baja California dijo que este ataque podría estar relacionado con los incendios a dos de sus instalaciones provocados a mediados del mes de septiembre.

El ataque se dio alrededor de las 7:00 p.m., cuando unos drones se acercaron a las instalaciones de la FGE, ubicadas en la colonia Sección Jardines de Playas de Tijuana, y dejaron caer explosivos.

De acuerdo con la información, el ataque con drones a la FGE de Baja California dañó seis vehículos de la institución, pero no se reportaron pérdidas humanas o lesionados.

María Elena Andrade Ramírez, fiscal de Baja California, aseguró que estos ataques contra la FGE son la respuesta del crimen organizado por los cateos y arrestos realizados en la demarcación.