El abogado y servidor público Federico Fernández Montañez, originario de Saltillo, Coahuila, fue designado el 21 de noviembre de 2024 como Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, tras recibir el respaldo unánime de los 25 diputados del Congreso estatal.

Con una trayectoria de más de una década en áreas de seguridad y justicia, ha ocupado cargos como Comisionado de Seguridad de Saltillo y Secretario de Seguridad Pública de Coahuila, además de participar en foros internacionales sobre seguridad en países como Costa Rica y Belice.

¿Quién es Federico Fernández Montañez?

Federico Fernández Montañez nació en Saltillo, Coahuila.

Ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en áreas relacionadas con la seguridad pública, la procuración de justicia y la administración gubernamental.

El 21 de noviembre de 2024 fue nombrado Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, luego de recibir el respaldo unánime de los 25 diputados del Congreso estatal.

Su designación fue por un periodo de siete años.

Federico Fernández Montañez (Prensa Federico Fernández Montañez)

¿Cuántos años tiene Federico Fernández Montañez?

Federico Fernández Montañez nació el 20 de noviembre de 1982, por lo que actualmente tiene 43 años.

¿Quién es la esposa de Federico Fernández Montañez?

El fiscal general de Coahuila ha mantenido su vida privada alejada del ámbito público.

Hasta el momento no existe información oficial o ampliamente documentada sobre su esposa o pareja.

¿Qué signo zodiacal es Federico Fernández Montañez?

Al haber nacido el 20 de noviembre, Federico Fernández Montañez pertenece al signo Escorpio.

¿Quiénes son los hijos de Federico Fernández Montañez?

No existe información pública ampliamente documentada sobre sus hijos o su vida familiar.

¿Qué estudió Federico Fernández Montañez?

Es licenciado en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), donde obtuvo el título por alto promedio de aprovechamiento.

Además, cuenta con una Maestría en Derecho Corporativo, una especialidad en Control de Riesgos de Seguridad y Análisis en Seguridad Pública y estudios en Ciencias Penales con acentuación en Criminología. También domina los idiomas inglés y francés.

A lo largo de su carrera académica ha impartido cátedra en materias como Derecho Romano, Filosofía del Derecho, Sociedades Mercantiles y Seguridad Pública, además de publicar artículos especializados en derecho corporativo y fiscal.

Federico Fernández Montañez (Prensa Federico Fernández Montañez)

¿En qué ha trabajado Federico Fernández Montañez?

Su trayectoria en el servicio público comenzó como Jefe del Despacho de la entonces Procuraduría General de Justicia de Coahuila, cargo que ocupó entre 2012 y 2017.

En 2018 fue nombrado Comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, donde impulsó programas de participación ciudadana y estrategias de vigilancia que contribuyeron a que la capital coahuilense fuera reconocida por el INEGI entre las ciudades con mayor percepción de seguridad del país.

Posteriormente, en diciembre de 2023, asumió la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila. Permaneció en ese cargo hasta noviembre de 2024, cuando fue designado Fiscal General del Estado.

También ha participado como conferencista en foros nacionales e internacionales sobre seguridad pública y ha representado a México en encuentros celebrados en países como Costa Rica y Belice.