La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó al ataque ocurrido en una secundaria de Torreón, Coahuila, donde la subdirectora del plantel fue asesinada y otras personas resultaron heridas, por lo que ante la tragedia, planteó nuevas acciones para combatir la difusión de contenido violento en internet.

“El objetivo es exigir a las plataformas digitales que bajen de su contenido publicaciones que tiendan a la violencia, al abuso o al acoso” Claudia Sheinbaum

Durante la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum anunció la creación de un grupo de trabajo interinstitucional en el que participarán áreas de seguridad, educación y gobierno digital, con el objetivo de establecer acciones frente a publicaciones que hagan apología de la violencia.

Sheinbaum pide retirar contenido violento de redes sociales

Claudia Sheinbaum reveló durante la mañanera de este 2 de octubre, la creación de un grupo interinstitucional para que se logre bajar el contenido violento de las plataformas tras los ataques en la secundaria de Torreón, Coahuila.

La propuesta contempla trabajar con las plataformas digitales para atender publicaciones que puedan promover conductas violentas, particularmente aquellas que tengan impacto entre adolescentes.

El gobierno también busca reforzar los protocolos de prevención y atención dentro de las escuelas ante el ataque ocurrido en la secundaria de Torreón.

Claudia Sheinbaum (especial )

Además, se hizo un llamado a madres y padres de familia para supervisar la actividad de sus hijos e hijas en redes sociales, ante la preocupación por la exposición de jóvenes a contenidos que promuevan odio o violencia, como en el caso de Torreón cuyos perpetradores ya fueron detenidos.

La medida se suma a acciones previas del gobierno federal para establecer mecanismos de colaboración con plataformas digitales y retirar contenido relacionado con distintas formas de violencia.